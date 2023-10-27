رئيس شعبة الذهب: السبائك الملاذ الآمن للاستثمار في وقت الأزمات

دائما ما يلجأ المواطنون خلال الأوقات التي تشهد عدم استقرار إلى البحث عن أفضل ملاذ آمن للاستثمار، وبحسب ما يشهد سوق الذهب الآن، فإن عدد كبير من الاقتصاديين يرون أنّ الذهب هو الاستثمار الأفضل في الوقت الحالي بحسب رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية.

ويقول هاني جيد، رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، إن خام الذهب أسرع الطرق وآمنها للتحوط بالعملة والحفاظ على قيمتها من الانخفاض، موضحًا أنّه خلال فترة الأزمات دائما ما يلجأ المواطنين لشراء السبائك الذهبية ذات الأوزان المختلفة من أجل الحفاظ على قيمة العملة التي يمتلكها.

الذهب الملاذ الآمن

وأضاف «جيد»، لـ«الوطن»، أنّه لوحظ خلال الفترات الأخيرة تحوط المواطنين بالسبائك الذهبية نظرا لسهولة شرائها وكذا تسيلها حال الاحتياج للأموال، حيث إنّه دائما ما تكون قيم انخفاضاته قليلة مقارنة بسعر العقارات المختلفة.

وأكد رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، أنّ شراء العقار يستلزم على المواطن امتلاكه لرأس مال كبير لشراء الوحدة، ثم تشطيبها ومن ثم عرضها للإيجار، هو الأمر الذي دائما ما يكلف ويحتاج لرأس مال كبير وخبرة عالية قبيل شراء العقار.

وأشار إلى أن الذهب لا يحتاج لرأس مالٍ ضخم من أجل الاستثمار فيه، لوجود الكثير من الأشكال والأحجام المختلفة فيما يخص السبائك والمشغولات الذهبية، عكس العقار الذي دائما ما يتطلب وجود مال وفير لشراء وحدات سكنية.

وأكد أنّ تسييل الذهب أمر سهل بالنسبة للعقار نظرًا لانخفاض سعره حال مقارنته بالعقار، لذا فدائما ما تطب كفة الذهب فيما يخص الاستثمار وكذ الحفاظ على العملة.