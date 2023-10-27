هبوط أسعار الذهب 85 جنيها بعد فتح بطاقات الائتمان.. وتوقعات بمزيد من الهبوط

قالت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن معدلات تغير وانخفاض الذهب، كانت ملحوظة بعد قرار قرار البنك المركزي لتيسير استخدام البطاقات الائتمانية خارج مصر، لينخفض جرام عيار 21 بقيمة 85 جنيهًا عن تعاملات صباح الخميس.

معدلات تغير أسعار الذهب

ونوهت المصادر، في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن معدلات التغير في السعر العالمي عند إغلاق تعاملات اليوم بالبورصة العالمية، سجلت التالي:

- التغير على معدل شهري سجل ارتفاع بحوالي 84.2 دولار للاوقية بمعدل زيادة 4.43% عن سعر الشهر الماضي.

- ارتفع التغير السنوي بنسبة 19.16% بزيادة حوالي 319.1 دولار للاوقية مقارنة بالعام الماضي.

أغلقت الأسواق تقريبا على نفس سعر الأمس

وأشارت المصادر، إلى وجود عدة عوامل ستؤدي إلى استقرار نسبي أو انخفاض في أسعار الذهب، الآونة المقبلة، بخلاف ما أحدثه قرار البنك المركزي، وهي اتجاه الحكومة لمد مبادرة الإعفاء الجمركي على الذهب الوارد من الخارج، والتي من المتوقع لها أن تحدث التالي:

-ارتفاع الخام المحلي للذهب في السوق نتيجة الذهب القادم من الخارج.

- توازن ما بين العرض والطلب في السوق المحلي.

- حماية المستهلك من أي زيادات سعرية في الذهب غير مبررة، مما يعني حدوث استقرار في السعر.

سعر جرام الذهب في ختام تعاملات اليوم الخميس

وسجل سعر جرام الذهب في ختام تعاملات اليوم الخميس، انخفاضًا ليسجل عيار 21 سعر 2535 جنيها للجرام مقارنة بـ2620 جنيها لسعر إغلاق أمس ليسجل تراجعًا بحوالي 85 جنيها.