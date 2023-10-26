أسعار الذهب اليوم الخميس في نهاية التعاملات.. جرام 18 بـ2173 جنيها

أعلنت الشعبة العامة للذهب عن أسعار الذهب في نهاية التعاملات اليوم الخميس، في محلات الصاغة، إذ حقق تحركًا محدودًا في نهاية التعاملات بقيمة 15 جنيها، مقارنة بمنتصف التعاملات اليوم خاصة جرام الذهب عيار21.

أسعار الذهب في مصر

«الوطن» تنشر أسعار الذهب اليوم الخميس 26-10-2023 في نهاية التعاملات، خاصة جرام الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا بين المواطنين، وجاءت أسعار الذهب كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل جرام 21 نحو 2535 جنيها للشراء، و2495 جنيها للبيع في محلات الصاغة، يضاف إليها المصنعية والضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 24

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24، الأكثر نقاءً، نحو 2897 جنيهاً للشراء، و2850 جنيهاً للبيع، دون ضريبة أو مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2173 جنيها للشراء، و2137 جنيها للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 14

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 1690 جنيها للشراء، و1662 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب 20 ألفا و280 جنيها.

سعر الذهب عالميًا

وفي الأسواق العالمية سجلت الأونصة 1978 دولارا.