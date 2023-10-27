أسعار الذهب اليوم الجمعة 27-10-2023 في محال الصاغة

أعلنت الشعبة العامة للذهب، أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الجمعة، في محال الصاغة، بعد تحرك محدود بنهاية التعاملات المسائية أمس، بقيمة 15 جنيها، بالمقارنة بمنتصف التعاملات أمس، وبالأخص جرام الذهب عيار 21.

أسعار الذهب في مصر

وتنشر «الوطن» أسعار الذهب اليوم الجمعة 27-10-2023 في بداية التعاملات، خاصة جرام الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا، وجاءت أسعار الذهب كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل جرام 21 نحو 2535 جنيها للشراء، و2495 جنيها للبيع في محال الصاغة، يضاف إليه المصنعية والضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 24

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24، الأكثر نقاءً، نحو 2897 جنيهاً للشراء، و2850 جنيهاً للبيع، دون ضريبة أو مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2173 جنيها للشراء، و2137 جنيها للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 14

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 1690 جنيها للشراء، و1662 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب 20 ألفا و280 جنيها.

سعر الذهب عالميًا

وفي الأسواق العالمية سجلت الأونصة 1978 دولارا.