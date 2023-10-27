مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 27-10-2023 بعد تطبيق التوقيت الشتوي

أعلنت الهيئة العامة للمساحة عن مواقيت الصلاة اليوم الجمعة بعد تطبيق التوقيت الشتوي 2023، والذي بدأ من اليوم الموافق 27 أكتوبر، وفق ما ما أعلنه مجلس الوزراء سابقا، فبعد 6 شهور من تطبيق التوقيت الصيفي، عادت الأمور لطبيعتها مرة أخرى ليتم تأخير الساعة لمدة 60 دقيقة.

مواقيت الصلاة بعد تطبيق التوقيت الشتوي

وجاءت مواقيت الصلاة في جميع المحافظات بعد تطبيق التوقيت الشتوي، كالتالي:

مواقيت الصلاة في القاهرة

وتأتي مواقيت الصلاة في القاهرة: كالآتي

أذان الفجر 4:36 صباحًا.

أذان الظهر 11:38 مساءً.

أذان العصر 2:47 مساءً.

أذان المغرب 5:11 مساءً

أذان العشاء 6:04 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

أذان الفجر 4:44 صباحا.

أذان الظهر 11:45 مساء.

أذان العصر 2:53 مساء.

أذان المغرب 5:18 مساء.

أذان العشاء 6:36 مساء.

مواقيت الصلاة في مدينة العلمين

أذان الفجر 4:47 صباحًا.

أذان الظهر 11:48 مساء.

أذان العصر 2:57 مساء.

أذان المغرب 5:21 مساءً.

أذان العشاء 6:40 مساء.

مواقيت الصلاة في محافظة أسوان

أذان الفجر: 4:29 صباحا.

أذان الظهر 11:33 مساء.

أذان العصر 2:48 مساء.

أذان المغرب 5:15 مساء.

أذان العشاء 6:28 مساء.

مواقيت الصلاة في محافظة دمياط

أذان الفجر 4:37 صباحا

أذان الظهر 11:37 مساءً.

أذان العصر 2:45 مساء.

أذان المغرب 5:09 مساء.

أذان العشاء 6:05 مساء.

مواقيت الصلاة في محافظة المنيا

أذان الفجر في 4:40 صباحا.

أذان الظهر 11:42 مساء.

أذان العصر 2:53 مساء.

أذان المغرب 5:17 مساء.

أذان العشاء 6:34 مساء.

مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج

أذان الفجر 4:33 صباحا.

أذان الظهر 11:35 مساء.

أذان العصر 2:48 مساء.

أذان المغرب 5:57 مساء.

أذان العشاء 6:28 مساء.

مواقيت الصلاة في محافظة الأقصر

أذان الفجر 4:31 صباحا.

أذان الظهر 11:34 مساء.

أذان العصر 2:48 مساء.

أذان المغرب 5:13 مساء.

أذان العشاء 6:28 مساء.

مواقيت الصلاة في محافظة أسيوط

أذان الفجر 4:36 صباحا.

أذان الظهر 11:38 مساء.

أذان العصر 2:51 مساء.

أذان المغرب 5:15 مساء.

أذان العشاء 6:31 مساء.

مواقيت الصلاة في محافظة قنا

أذان الفجر 4:39 صباحا.

أذان الظهر 11:32 مساء.

أذان العصر 2:45 مساء.

أذان المغرب 5:10 مساء.

أذان العشاء 6:25 مساء.