البدء في مشروع تطوير وترميم متحف رشيد الوطني.. يضم 766 قطعة أثرية

قال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، التابع لوزارة السياحة والآثار، إن المجلس بدأ في مشروع ترميم وتطوير متحف رشيد الوطني، الذي يشغل المنزل الأثري لعرب كِلي، الذي كان يشغل منصب محافظ رشيد خلال العصر العثماني.

المتحف سيضيف لمدينة رشيد مزاراً سياحياً جديداً

أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، في بيان اليوم، أهمية المشروع إذ يضيف إلى مدينة رشيد مزاراً سياحياً جديداً ضمن مزاراتها المتميزة، وذلك في ضوء أهمية المتحف وقيمته التاريخية والوجدانية لدى أهالي مدينة رشيد خاصة وأهالي محافظة البحيرة عامة، إذ يضم بين جنباته عددا من القطع الأثرية التي تحكي تاريخ المدينة وتراثها على مر العصور، مضيفا أن تطوير المتحف سيسهم في إثراء التجربة السياحية لزائري المدينة من مصر والعالم وأهلها، وهو أحد محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر والتي تعمل الوزارة على تنفيذها.

ومن جهته، أوضح مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، أن مشروع تطوير وترميم المتحف يتضمن إلى جانب ترميم المبني بشكل عام تطوير سيناريو العرض المتحفي، وتطوير منظومة التأمين والمراقبة والإضاءة، فضلا عن رفع كفاءة الخدمات المقدمة للزائرين وإتاحة المتحف للزيارة من ذوي الهمم.

المتحف يضم 766 قطعة أثرية

وقال سعيد رخا مدير عام متحف رشيد الوطني، إن المتحف يضم 766 قطعة أثرية من أهمها نموذج طبق الأصل من حجر رشيد، ومقتنيات ونماذج تبرز كفاح شعب رشيد والمعارك التي خاضها ضد الاستعمار الفرنسي والإنجليزي، إلى جانب العديد من القطع الأثرية المكتشفة خلال أعمال الحفائر التي تمت بتل أبو مندور الأثري بمدينة رشيد، إلى جانب دور المتحف في التواصل الفعال مع المجتمع وتسليط الضوء على الصناعات الحرفية التي تشتهر بها المدينة.

جدير بالذكر، أن متحف رشيد الوطني جرى افتتاحه لأول مرة بحضور الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، في 19 سبتمبر 1959، ثم تحول هذا التاريخ فيما بعد للعيد القومي لمحافظة البحيرة، تخليداً لذكرى انتصار أهالي رشيد على الحملة الإنجليزية عام 1807.