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متحف رشيد الوطني ينظم ندوة عن معوقات اشتراك كبار السن في الأنشطة المجتمعية

كتب:

عبده أبوغنيمة
03:09 م | الأحد 08 أكتوبر 2023
الدكتورة إيناس إبراهيم

الدكتورة إيناس إبراهيم

شهدت الدكتورة إيناس إبراهيم كريم، منسق برامج متحفية بالمتحف الكبير، محاضرة بعنوان «البرامج المتحفية لكبار السن» ضمن فعاليات اليوم الثاني للبرنامح التدريبي المجاني جولة في علوم الآثار والمتاحف 18 المقام بمتحف رشيد الوطني. 

معوقات اشتراك كبار السن في الأنشطة المجتمعية

وأضافت أن ما يعوق كبار السن عن الاشتراك في الأنشطة المجتمعية يتمثل فى العوائق بسبب الظروف الشخصية، ومسئوليات الأسرة ورعاية الجدات للأطفال، والظروف الصحية والإعاقة والتكلفة المادية، والمخاوف الخاصة  بالسلامة الشخصية.

التجارب السيئة مع التعليم

وأشارت إلى أن العوائق بسبب الظروف الشخصية تتمثل فيما يلي التجارب السيئة مع التعليم حيث لا يستطيع بعض كبار السن تخيل أنهم سيعودون للتعلم، لأنهم عانوا من تجارب سيئة مع التعليم عندما كانوا أصغر سنا.

ثانيا :تدني الثقة بالنفس فيما يتعلق بالتعلم حيث لا يشعر بعض كبار السن بالثقة بشأن المشاركة في الدورات.

ثالثا: نوع التعلم لا يجتذب كبار السن: قد لا تكون أنواع الدورات المتاحة من النوع الذي يريده كبار السن أو أسلوب التدريس أو أنها لا تتوافق مع اهتماماتهم.

رابعا: رأي كبار السن  في التعلم، إذ يعتقد بعض كبار السن أن التعلم هو للشباب فقط.

 

 

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