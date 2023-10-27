انطلاق أول مزاد للقطن في كفر الشيخ غدا.. سعر القنطار تجاوز 18 ألف جنيه

كشف الدكتور محمد قال الدكتور محمد أبو اليزيد، رئيس قسم تربية القطن بوزارة الزراعة، ورئيس قسم تربية القطن ببحوث سخا بكفر الشيخ، أن المزادات التي تعقد غدا السبت في محافظة كفر الشيخ لتداول القطن طويل التيلة والقطن فائق الطول، تعد الأولى من نوعها التي تتم بالمحافظة، موضحا أن القطن المنزرع في الإقليم يمثل ثلث المنزرع من القطن في محافظات مصر، بنحو 85 ألف فدان قطن من إجمالي المزروع خلال الموسم الجاري.

سعر قنطار القطن

وأوضح الدكتور «أبو اليزيد»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن كمية القطن التي سيتم تداولها غدا السبت في كفر الشيخ ستكون كبيرة للغاية، نظراً لأن إنتاجية المحافظة تصل لنحو 500 ألف قنطار قطن، وهو الأمر الذي ينتظره المزارعون، خاصة لوصول السعر إلى 18 ألفا و200 جنيه للقنطار، وهو أعلى سعر حتى اليوم.

القطن محصول تصديري

وأضاف أن سعر قنطار القطن يصب في المقام الأول لصالح المزارعين، وكذلك لصالح الدولة المصرية، كون القطن محصول تصديري تسعى الكثير من الدول في أوروبا وأمريكا للحصول عليه، لما يمتاز به من جودة ومتانة عالية تجعله رقم 1 عالميا.