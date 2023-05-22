8 فئات تستحق زيادة الأجور.. اعرف النسبة المخصصة لكل منها

6 قفزات للحد الأدنى للأجور للجهاز الإداري للدولة، خلال 8 سنوات ماضية، آخرها توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى بزيادة 1000 جنيه للحد الأدنى للأجور لموظفي الجهاز الإداري للدولة؛ ليصل إلى 3500 جنيه، فضلًا عن زيادة المعاشات، وذلك للفئات التالية:

زيادة الأجور يوليو المقبل

- الدرجة الأولى 5800 جنيه.

- الدرجة الثانية 5200 جنيه.

- الدرجة الثالثة 4740 جنيه.

- الدرجة الرابعة 4480 جنيه.

- الدرجة الخامسة 4240 جنيها.

- الدرجة السادسة 3500 جنيه.

- أما الدرجة الممتازة 10000 جنيه، والعالية 7600 جنيه، و6400 جنيه لدرجة المدير العام.

زيادة المعاشات

وبالنسبة للمعاشات، حصلت على 55 مليار جنيه سنويًا بنسبة 15% بحد أدنى 170 جنيهًا وحد أقصى 1635 جنيهًا. وتأتي زيادة المعاشات تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتزاما بما نصت عليه الموازنة الجديدة للدولة 2022-2023 التي أقرها مجلس النواب.

تعليق النواب

ومن جانبه، قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن زيادة الأجور والمعاشات تصدرت متطلبات الموازنة الجديدة، مضيفًا في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه تم إقرار زيادة 60 مليار جنيه عن العام المالي الحالي بعد أن كانت 410 مليارات جنيه، وذلك بعد إضافة 10 مليارات من الاعتماد الإضافي عقب موافقة مجلس النواب.

وأضاف رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لـ«الوطن»، أن الأجور في الموازنة العامة الجديدة تصل إلى 470 مليار جنيه، مشيرًا إلى أنّ الاعتماد الإضافي 160 مليار جنيه، تقسيمه كالتالي:

- 10 مليارات جنيه للأجور والمرتبات.

- 85 مليار جنيه لسداد فوائد الدين العام.

- 70 مليار جنيه للدعم والمنح والحماية الاجتماعية.

وأوضح ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أكدأن تمويل برامج الحماية الاجتماعية ارتفع بنسبة 40% فى موازنة العام الجديد، وتمت زيادة «تكافل وكرامة» والأجور والمعاشات، والدعم الجديد هو الأكبر فى تاريخ الموازنة.

ومن المتوقع أن يشهد شهر يوليو بداية السنة المالية الجديدة، قرارات حكومية بزيادات جديدة في المرتبات كما هو المعتاد مع بداية السنة المالية الجديدة.