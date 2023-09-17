خبير اقتصادي يكشف الموعد المتوقع لتطبيق قرار رفع الأجور.. وموقف القطاع الخاص

قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن القرارات التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس، تؤكد مدى اهتمام القيادة السياسية بالارتقاء بمستوى معيشة المواطن المصري، خاصةً الأسر الأولى بالرعاية في الطبقه الوسطي وطبقة محدودي الدخل.

موعد تطبيق الزيادات الجديدة

وأضاف «السيد» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه من المتوقع الإعلان عن تطبيق قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن رفع الأجور خلال هذا الاسبوع، كما أنه من المتوقع أن يصدر المجلس الأعلى للأجور توصيةً بزياده الحد الأدنى للمرتبات والأجور بالنسبة للقطاع الخاص وبعد زيادة الحد الأدنى للأجور، سيتم تطبيق جدول المرتبات الجديد.

زيادة الحد الأدنى للأجور

وأشار السيد إلى أن هذه الزيادة في الأجور تأتي للمرة الخامسة على التوالى، حيث سجل الحد الأدنى للأجور 1200 جنيه فقط حتى عام مارس 2019 ثم وجه الرئيس بزيادة الأجور لتسجل مستويات 2000 جنيه بزيادة نحو 66% تحملتها الموازنة العامة للدولة، ثم وجه بزيادة أخرى فى الأجور لمستويات 2400 جنيه خلال مارس 2021، وزيادة جديدة لتبلغ الأجور 2700 جنيه لأول مرة فى تاريخ مصر في يناير 2022، ثم زيادة أخرى في مارس 2023 إلى مستويات 3500 جنيه، والآن صدور قرار بالزيادة إلى مستويات 4 آلاف جنيه.