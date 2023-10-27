انطلاق رحلات اليوم الواحد إلى سيوة.. عين كليوباترا وقلعة شالي أبرز الوجهات

انطلقت رحلات اليوم الواحد من مدينة مرسى مطروح إلى واحة سيوة، اليوم الجمعة، والتي تعد إحدى الوجهات السياحية في فصل الشتاء، في ظل المقومات السياحية المتنوعة التي تتمتع بها واحة آمون، ذات السحر والجمال، والتي تجذب المصريين والأجانب للاستمتاع بجميع المزارات السياحية بها مع بدء موسم السياحة الشتوية هذا العام.

أشهر المعالم السياحية في واحة سيوة

ويقبل الزائرون على العديد من المعالم السياحية في واحة سيوة، بحسب صالح العشيبي، مدير شركة رحلات سياحية بمطروح، لـ«الوطن»، ومن أشهرها قلعة شالي «سيوة القديمة» التي كان يعيش فيها سكان سيوة الأصليين منذ نشأتها، وجبل الموتى الذي كان يدفن فيه قدماء المصريين في العصر الفرعوني، ومعبد آمون، وقاعة تتويج الإسكندر الأكبر الذي توج فيها خلال رحلته من الإسكندرية إلى سيوة.

يأتي ذلك بالإضافة إلى عين كليوباترا، التي تعد من أقدم العيون الطبيعية في الواحة وبحيرات الملح وجزيرة فطناس، وبحر الرمال الأعظم الذي يستقبل يومياً رحلات السفاري للاستمتاع بالتزحلق على الرمال والذهاب إلى منطقه بئر واحد والاستجمام بالسباحة في عينها الساخنة وبحيرتها الباردة، والملاصقين لبعضهما، بالإضافة لتناول الشاي الزردة على الحطب بحشيشة الليمون السيوي.

الفنادق البيئية في سيوة

وقال محمد بكر رئيس مركز ومدينة سيوة، لـ«الوطن»، إن موسم السياحة الشتوية في الواحة يبدأ من شهر أكتوبر ويستمر حتى مطلع شهر مايو، والمدينة استعدت لاستقبال رحلات سيوة بتجميل الشوارع وتوفير جميع الخدمات للزائرين من رحلات المصريين سواء رحلات اليوم الواحد التي تأتي من مرسى مطروح أو المدن القريبة أو الرحلات الطويلة التي تستمر على مدار الأسبوع من مختلف مدن ومحافظات مصر، من الأسر والشباب ورحلات الجامعات، بالإضافة إلى رحلات السياح الأجانب من مختلف جنسيات العالم، والتي تزور سيوة باستمرار، ومنها من دول إيطاليا وبولندا وفرنسا وألمانيا وأمريكا وغيرها من دول آسيا وبعض دول أفريقيا والخليج.

وأضاف «بكر»، أن السياح يقبلون على الإقامة في الفنادق المبنية على الطراز البيئي السيوي القديم من الكرشيف، وهو مزيج من الملح والطين والرمال، وجذوع النخيل وسط حدائق نخيل التمر والزيتون الطبيعية للاستمتاع بالطبيعة البيئية البكر القديمة، التي كان يعيش فيها قبائل سيوة، وهو ما يميز الواحة السياحية البيئية عن غيرها من المدن السياحية الأخرى في مصر.