«الصحفيين» تناقش الحلول المقترحة للخروج من الأزمة الحالية في غزة.. غدا

أعلنت نقابة الصحفيين تقديم تحليل للأوضاع الحالية والحرب التي يشنها الكيان الصهيوني على الأشقاء الفلسطينيين بغزة، والإبادة البشرية من قبل قوات الاحتلال الصهيوني، وذلك بحضور اللواء محمد رشاد وكيل المخابرات العامة السابق ، الخبير الاستراتيجي والعسكري، ومسؤول ملف الصراع العربي والمصري الإسرائيلي.

صالون السبت بنقابة الصحفيين

وقال محمود كامل وكيل نقابة الصحفيين، ورئيس اللجنة الفنية والثقافية بالنقابة، إن صالون السبت التابع لرابطة الرواد بنقابة الصحفيين، سوف يستضيف وكيل المخابرات العامة السابق لاستعراض الحلول المقترحة للخروج من هذه الأزمة والحرب الدائرة.

حضور الندوة

أضاف «كامل» في بيان، أن الندوة يديرها الكاتب الصحفي محمود الشيخ سكرتير رابطة الرواد بنقابة الصحفيين، ويحاوره الكاتب الصحفي محمد الشافعي، والكاتب الصحفي عبد الله حشيش، غدا، الساعة الواحدة ظهرًا، في قاعة طه حسين بالدور الرابع.