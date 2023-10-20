ملايين المصريين يدعمون فلسطين في المساجد والشوارع بعد صلاة الجمعة

شهدت ميادين عواصم المحافظات توافد ملايين المصريين بعد صلاة الجمعة لدعم قرارات الرئيس السيسي في دعم القضية الفلسطينية والحفاظ على الأمن القومي المصري، وتصدر المشهد الأعلام المصرية والفلسطينية وصور الرئيس السيسي.

مسيرات داعمة في القاهرة

وفي محافظة القاهرة، انطلقت مسيرات داعمة للقضية وقرارات الرئيس من مختلف المناطق والمدن إلى أن وصلت لميدان النصب التذكاري بمدينة نصر، وشهد الميدان حضور الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية وأحد علماء الأزهر الشريف، واعتلى المنصة وبدأ بالهتاف والدعاء من أجل فلسطين.

محافظ بورسعيد يصلي صلاة الغائب

وقد شارك اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الآلاف من أبناء بورسعيد، في أداء صلاة الغائب على أرواح شهداء غزة، وذلك عقب صلاة الجمعة بمسجد الشاطئ بنطاق حي العرب، وبحضور الدكتور جمال عواد وكيل وزارة الأوقاف ببورسعيد، ووليد الدعدع ومحمد فواز رؤساء احياء الشرق والعرب.

استاد طنطا

بينما شهدت منطقة استاد طنطا بمحافظة الغربية، تواجد الآلاف من المواطنين الذين حرصوا على التوافد من كافة مدن ومراكز وقرى المحافظة، لدعم الأشقاء في فلسطين وتأييد موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي في رفضه تهجير الأشقاء في غزة إلى سيناء، واتخاذ ما يلزم لحماية الأمن القومي المصري.