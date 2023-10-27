قلعة قايتباي تتجمل لاستقبال الزوار في إجازة نهاية الأسبوع بالإسكندرية

منظر خلاب ظهرت عليه قلعة قايتباي الشهيرة في الإسكندرية اليوم الجمعة، بعدما جرى تقليم أشجارها وتنظيف المنطقة المحيطة بها، بالإضافة إلى رفع كافة المخلفات الزراعية بها بالتزامن مع إجازة نهاية الأسبوع «الويك اند» إذ يكثر الإقبال اليوم.

رفع المخلفات الزراعية بقلعة قايتباي

وقال محمد متولي، مدير عام آثار الإسكندرية، إنه تم التنسيق مع المهندسة نهي خليفة رئيس حي الجمرك لرفع المخلفات الزراعية بقلعة قايتباي، حرصاً على اظهار المناطق الأثرية بالإسكندرية بشكل حضاري.

تنسيق حدائق القلعة

وأضاف متولي في بيان اليوم، أن منطقة آثار قلعة قايتباي بالإسكندرية، قامت بأعمال تنسيق حدائق القلعة بصحن القلعة وبين الأسوار على يمين ويسار المدخل الرئيسي تحت إشراف محمد عز المشرف على قلعة قايتباي.

قلعة قايتباي أقدم المناطق الأثرية الإسلامية في الإسكندرية

وأكد أن قلعة قايتباي تعد أحد أهم وأشهر وأقدم المناطق الأثرية الإسلامية في الإسكندرية، لذا يتم الاهتمام بها، مقدما الشكر والتقدير لحي الجمرك برئاسة المهندسة نهى خليفة على المجهود المبذول والتنسيق الدائم مع آثار الإسكندرية لإظهار المناطق الأثرية ومحيطها بالمظهر اللائق.