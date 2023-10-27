«تعليم مطروح»: خطة جديدة لدعم المعلمين وحل مشكلاتهم

شاركت وحدة دعم المعلمين بمطروح، في ورشة عمل لمديري وحدات التواصل ودعم المعلمين، التي عقدت في مقر وزارة التربية والتعليم بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية، بحضور نادية عبد الله رئيس الإدارة المركزية لشئون المعلمين، وأيمن ظريف مدير عام إدارة التواصل ودعم المعلمين، ويسري محمود رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية، وسيد الحلواني مدير صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين، وعدد من قيادات التعليم بالمحافظة، في ظل توجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

عرض عمل وحدات التواصل مع المعلمين

وقال الدكتور علي حلاوة مدير وحدة التواصل ودعم المعلمين بمطروح، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن ورشة العمل بوزارة التربية والتعليم بدأت بالوقوف دقيقة حداد على روح شهداء غزة، وعرضت الإدارة العامة عرضا تقديميا عن عمل الوحدات خلال الفترة الماضية في مختلف المحافظات، وحظيت مطروح بتقدير متميز من الإدارة بعرض عملها، وجرى مناقشة أهمية طرح أفكار جديدة من المعلمين لدعم العملية التعليمية والاستفادة منها من أجل المعلم.

خطة العمل الجديدة لوحدات التواصل ودعم المعلمين

وأضاف مدير وحدة التواصل ودعم المعلمين بمطروح أنه جرى عرض ومناقشة مقترح لخطة عمل العام الحالي تتبنى التواصل المستمر وحل مشاكل المعلمين وتسليم شهادات تقدير للمتميزين، وتم تكريم وحدة مطروح من قبل الإدارة المركزية لشئون المعلمين والإدارة العامة للتواصل ودعم المعلمين وتسليم شهادة تقدير.

دعم المعلمين في مطروح

وأكد مدير وحدة التواصل، دعم وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح عمرو شحاتة اللامحدود للمعلم بمطروح وتعليماته المستمرة وسعة صدره للاستماع، والعمل على إزالة الكثير من العقبات التي تواجه المعلمين وجميع قيادات المديرية وإداراتها ومنسقي وحدة التواصل ودعم المعلمين بالإدارات التعليمية على تعاونهم وجهدهم المبذول من أجل صالح المعلم والعملية التعليمية.