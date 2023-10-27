أستاذ دراسات السلام: كلام قوات الاحتلال عن القضاء على المقاومة الفلسطينية مجرد أوهام

قال الدكتور سعيد صادق، أستاذ دراسات السلام في جامعة مصر اليابان، إنه من الخطأ الاعتقاد بأن الصراع العربي الإسرائيلي قد لا يطول، مشيراً إلى أنه يصنف كصراع اجتماعي ممتد، بمعنى أنه معقد ويستغرق فترة طويلة، ومن الصعب حله، ولا يوجد به جولة حاسمة.

«صادق»: إسرائيل حاولت القضاء على المقاومة في لبنان وفشلت

أضاف «صادق» خلال استضافته ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، والمُذاع على شاشة «القناة الأولى» و«الفضائية المصرية»، تقديم الإعلاميين محمد عبده وجومانا ماهر ولمياء حمدين، أنَّ إسرائيل حاولت في غزوها للبنان في عام 1982 القضاء على المقاومة، وصرحت وقتها بأنها: «نهاية منظمة التحرير الفلسطينية، وهو ما لم يحدث»، ومن ثم فكرة أن تكون غزة المعركة النهائية «وهم».

دولة الاحتلال مجرد «بالونة»

تابع أستاذ دراسات السلام بجامعة مصر اليابان، أنَّ «دولة الاحتلال كان من الممكن أن تربح من السلام أكثر من الحرب، ولكنها حرصت على تصدير أفكار غريبة لفترة طويلة، مثل أنها: أسبرطة أو جيمس بوند المنطقة، وأن الموساد حاجة عجب، وكانت محض أكاذيب كشفتها أحداث يوم 7 أكتوبر الأخيرة، وقبلها حرب 73 التي شاهدناها ورأيناها رأي العين، لتتأكد حقيقة واحدة، أنَّ هذا الكيان مجرد بالونة».