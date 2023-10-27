الصالون الثقافي لحنان يوسف يصدر بيانا للتضامن ونصرة القضية الفلسطينية أمام ازدواجية المعايير

تحت رعاية المنظمة العربية للحوار والتعاون الدولي انعقد الصالون الثقافي للدكتورة حنان يوسف في دورته السابعة والأربعين من خلال تطبيق (زووم) وعبر موقع (فيسبوك)، تحت عنوان: "فلسطــــين.. بين ازدواجية المعايير الدولية.. والحق الضائع".

وأوضحت أ.د/ حنان يوسف، أستاذ الإعلام الدولي وعميد كلية الإعلام بالأكاديمية البحرية بالقرية الذكية، أن المنظمة العربية، تعلن تضامنها الكامل مع حقوق الشعب الفلـسطيني في الحصول على دولة مستقلة عاصمتها القدس، والرفض القاطع لمخطط التهجير القسري للأهالي الفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء، وهو الموقف الذي تبنته الدولة المصرية بقيادة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وأعلنت، الرئيس التنفيذي للمنظمة، أنه تم إطلاق مبادرة من قبل المنظمة بعنوان (جائزة الشهيد) تكريمًا لكل الشهداء الإعلاميين الذين يحاولون نقل الحقيقة حول العالم، ورصد المجازر الوحشية الصادرة بحقوق الشعب الفلسطـيني الأعزل، وقـتـل الأطفال والنساء، في انتهاك سافر لكل الأعراف والمواثيق الدولية.

وشهد الصالون مشاركة كبيرة من نخبة من المثقفين وكبار الشخصيات في مصر والوطن العربي، حيث أعرب المشاركون عن تضامنهم الكامل مع الشعب الفلـسـطيني، والتنديد الكامل بالتغطيات الإعلامية في وسائل الإعلام الغربية التي أوضحت ازدواجيته في التناول والطرح وقلب الحقائق، وأحادية التناول للتغطية والانحياز للجانب الإسرائيلي فقط .

وشدد المشاركون في الصالون على أهمية وجود اصطفاف عربي يمتلك وسائل إعلام عربية لها منصات في الخارج لمخاطبة الشعوب الغربية بعيدًا عن سيطرة الحكومات على وسائل الإعلام الغربية، وهو الأمر الذي يجعل العرب كأصحاب محتوى غير قادرين على تشكيل رأي عام عالمي، في ظل الرقابة الدولية على الإعلام العربي، والصمت الدولي على انتهاك معايير القيم الإنسانية، وذبـح الأطفال واغتصـاب الحقوق والعالم يشاهد ولا يحرك ساكنًا.

واختتم الصالون فعاليته بإصدار بيان من قبل المنظمة العربية للحوار وإدارة الصالون وكافة المشاركين به، يتضمن مجموعة من المحاور والمطالبات الدولية، في إطار دعم القضية الفلسطينية ونصرتها سوف يرفع الي جميع الجهات مع تشكيل لجنة لتنفيذ بنوده وفي مقدمتها دعم المحتوي الرقمي الفلسطيني دوليا وتفعيل الدبلوماسية الإعلامية عربيا لدعم القضية الفلسطينية. واختتمت فعاليات الصالون الثقافي كعادته بأنشودة من غناء أ. ندى – المعيدة بكلية اللغة والإعلام بالقرية الذكية، شدت فيها بأغنية "الحلم العربي".