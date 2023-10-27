كندة علوش عن أطفال فلسطين: صورهم وأصواتهم لا تفارقني طوال الليل والنهار
كتب:
ياسمين محمود
04:31 ص | الجمعة 27 أكتوبر 2023
كندة علوش
أعربت الفنانة كندة علوش عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة «x» عن حزنها الشديد على أطفال فلسطين، والذين استشهد وأصيب منهم الآلاف، في العدوان الإسرائيلي على غزة.
وكتبت كندة علوش قائلة: «أمر على صور الأطفال الشهداء والمصابين يوميًا لكن لا أسمح لعيناي أن تمعن النظر، ولا لأذاني أن تسمع أصوات البكاء والصراخ، أتجاوز الصور بسرعة حتى لا يتخلل الألم إلى العظم، ومع هذا لا تفارقني صورهم وأصواتهم طوال الليل والنهار».
وأضافت «علوش»: إن كنا في منازلنا الآمنة أجبن من تحمل هذا الألم فكيف حال الأهالي تحت النار».
أمر على صور الأطفال الشهداء والمصابين يومياً لكن لااسمح لعيناي أن تمعن النظر ولا لأذاني أن تسمع أصوات البكاء والصراخ— Kinda Alloush (@KindaAlloush) October 25, 2023
أتجاوز الصور بسرعة حتى لايتخلل الألم إلى العظم ومع هذا لاتفارقني صورهم وأصواتهم طوال الليل والنهار
إن كنا في منازلنا الآمنة أجبن من تحمل هذا الألم فكيف حال…
كندة علوش تتفاعل مع القضية الفلسطينة
وتضامنت الفنانة كندة علوش مع القضية الفلسطينة منذ بداية هجمات العدوان عليها خاصة مع حادث مستشفى المعمداني في غزة والذي راح ضحيته المئات أغلبهم من الأطفال، حيث أدانت هذه الحادثة.