محافظ القليوبية يتابع أعمال النظافة وإزالة الإشغالات في شوارع شبرا الخيمة

قام عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، صباح اليوم الجمعة، بجولة ميدانية لتفقد شوارع مدينة شبرا الخيمة، للاطمئنان على المستوى العام للنظافة ورفع الإشغالات ومتابعة الحركة المرورية وأعمال التطوير والتجميل بالمدينة، والاستماع لشكاوى ومقترحات المواطنين.

تفقد أعمال رفع القمامة من نقاط التجميع

بدأت جولة محافظ القليوبية بتفقد شارع بهيتم إسكو، حيث تابع أعمال رفع القمامة من نقاط التجميع بالشارع، موجها بمواصلة العمل حتى يتم رفع كافة تراكمات القمامة الموجودة، مشددا على ضرورة زيادة عدد الصناديق المخصصة لوضع القمامة بها، كما قام المحافظ بحملة على الأكشاك والباعة الجائلين الذين يتعدون على أرصفة المشاة، وقام بالتحقق من بعض التراخيص بنفسه ومراجعة التراخيص الممنوحة لأصحاب المحال التجارية بالمنطقة واتخاذ اللازم قانونا.

إزالة الإشغالات أولا بأول

وانتقل الهجان ومرافقوه إلى نفق بهتيم ومنتصف شارع بهيتم أمام مجمع المدارس، ووجه بنظافة الشارع وعدم السماح بأي إشغالات والتشديد على شرطة المرافق بعدم السماح للباعة الجائلين بافتراش النفق مرة أخرى لضمان عدم إعاقة حركة المارة، مؤكدا أن الرصيف من حق المواطن ولن يتم السماح لأحد بالتعدي على الرصيف وغلق الشارع أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

متابعة الحالة المرورية في شارع 15 مايو

كما توجه محافظ القليوبية لشارع 15 مايو لمتابعة حالة المرور والنظافة والإشغالات، مشدداً على ضرورة رفع القمامة أولاً بأول والالتزام بالمواعيد المحددة لذلك، للارتقاء بالمنظومة وللحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

وفي حي غرب شبرا الخيمة تفقد الهجان شارع عرابي، متابعا أعمال النظافة التي تتم باستخدام معدات الحي، حيث تم رفع كافة التراكمات الموجودة بالشارع ونقلها إلى المقلب الوسيط، كما وجه المحافظ بتكثيف العمل بالنوبتجيات الليلية ورفع القمامة أولا بأول وعدم مغادرة المعدات من الشارع إلا بعد تمام انتهاء أعمال النظافة، وقد تلاحظ أثناء المرور وجود طفح مجاري بشارع عرابي، وعلى الفور قام بالتنسيق مع رئيس شركة صرف القاهرة الكبرى لسرعة إصلاح العطل وإزالة أسباب الشكوى.

وحرص محافظ القليوبية على الاستماع لشكاوى ومطالب المواطنين ومقترحاتهم بشأن تطوير منظومة العمل، مؤكداً أن الشكاوى سيتم فحصها بمعرفة الجهات المعنية والمقترحات سيتم دراستها والاستفادة منها لتطوير الأداء وتحسين مستوى العمل، مؤكدا الحرص على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.