غلق وتحرير محاضر نظافة لـ36 محلا في جولة لمحافظ القليوبية

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة تفقدية، اليوم، بمدينة شبرا الخيمة، تابع خلالها أعمال رفع الأتربة من على جانبي محور الفريق محمد العصار بنطاق حي غرب حتي نطاق حي شرق.

وتفقد المحافظ شوارع حي شرق شبرا لمتابعة مستوى النظافة، وإزالة الإشغالات التي تتسبب في عرقلة الحركة المرورية، وتشويه المظهر الحضاري للمدينة، للوقوف على أعمال إزالة القمامة المتولدة من مدينه شبرا الخيمة ونقلها الي المقلب العمومي بالعبور، في إطار حرص المحافظة على النهوض بمستوي النظافة بالشوارع، والعمل علي إزالة أي تراكمات للقمامة والأتربة، ووجّه محافظ القليوبية لضرورة توعية المواطنين بإلقا القمامة في الصناديق المخصصة.

كما وجه لإزالة الاشغالات بشارع الشابوري ومنع انتظار التكاتك أمام الشوارع الرئيسية لتحقيق السيولة المرورية، وجرى ضبط 5 تكاتك تسير عكس الاتجاه بالإضافة إلى غلق 4 محلات وتحرير محاضر ل 32 محلا يلقي أصحايها المخلفات بوسط الطريق.

جاء ذلك بحضور الدكتور سمير حماد نائب المحافظ و اللواء مجدي العناني، رئيس مدينة شبرا الخيمة، واللواء سامي علام، رئيس حي غرب شبرا الخيمة، والدكتور بكر عبد المنعم، رئيس حي شرق شبرا الخيمة

فيما تصدت الاجهزة التنفيذيه فى القناطر الخيرية لبناء مخالف قام به احد المواطنين حيث قام ببناء مقابر بالمخالفه للقانون وخارج الحيز العمرانى

قال اللواء محمد سالم رئيس مركز ومدينة القناطر الخيريه انه تم ازالة تعديات احد المواطنين قام بالتعدى ببناء مقابر مخالفه خارج الحيز العمراني وتم تنفيذ إزاله فوريه وضبط مواد البناء بحضور ناهد جمال مدير المكتب الفنى وايمن فتحى مسؤول الرصد الميدانى

كما تم ازالة تعديات ل٥ حالات تعدي على مساحة ١٤٠٠ متر تقريباً بمعدات مجلس المدينه وبحضورمحمد علام نائب رئيس المدينه وتنظيم حمله مكبره على الاسواق والمحلات والكافيتريات لرفع الاشغالات من التقسيم السياحي وشارع ترعة الساحل لتوسعة الشارع أمام الماره وعمل محاضر للمخالفين وبالتنسيق مع إدارة الإشغالات وادارة المتابعه بالمجلس