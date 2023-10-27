بدء تطبيق العمل بالتوقيت الشتوي 2023.. هل يؤثر على مواعيد المحلات؟

مع بدء تطبيق العمل بالتوقيت الشتوي 2023، اليوم، يبحث الكثيرون عن المواعيد الجديدة في الجهات المختلفة، وهل ستتأثر بتطبيق التوقيت الشتوي أم لا؟

ومن أبرز الخدمات التي يهتم المواطنون بمعرفة مدى تأثرها ببدء تطبيق العمل بالتوقيت الشتوي المحلات والمطاعم والكافيهات، ونوضح من خلال هذا التقرير تأثر موعد غلق المحلات بتطبيق التوقيت الشتوي أم لا، كالتالي:

هل تتأثر مواعيد غلق المحلات ببدء تطبيق العمل بالتوقيت الشتوي؟

رغم بدء تطبيق العمل بالتوقيت الشتوي بتأخير الساعة لمدة 60 دقيقة، فإنّ مواعيد غلق المحلات والمطاعم والكافيهات والورش ظلت كما هي، وفق ما أعنلته وزارة التنمية المحلية، والتي جاء كالتالي:

- مواعيد غلق المحلات بعد تطبيق التوقيت الشتوي: تبدأ المحلات والمولات العمل في تمام الساعة 7 صباحا، على أن تُغلق في تمام الـ10 مساء في أيام العمل على مدار الأسبوع، بينما تُغلق في تمام الساعة 11 مساء في أيام الإجازات والأعياد الرسمية.

- مواعيد غلق المطاعم والكافيهات والبازرات بعد بدء التوقيت الشتوي: تبدأ المطاعم والكافيهات والبازارت العمل في تمام الساعة 5 صباحا، على أن تُغلق في تمام الساعة 12 منتصف الليل، بينما تغلق في تمام الساعة 1 صباحا في أيام الإجازات الأسبوعية والرسمية والاعياد.

- مواعيد عمل خدمات التوصيل للمنازل: وبالنسبة لمواعيد عمل خدمات الطلبات للمنازل تكون متاحة على مدار 24 ساعة.

- مواعيد عمل الورش بعد تطبيق التوقيت الشتوي: تبدأ الورش في العمل بدء من الساعة 8 صباحا وتُغلق في تمام الساعة 6 مساء.

فئات مستثناة من مواعيد غلق المحلات الشتوية

واستثنت وزارة التنمية المحلية بعض الفئات من تطبيق مواعيد غلق المحلات الشتوية، وتتمثل في «محلات البقالة، السوبر ماركت، المخابز، الصيدليات، الأفران، محلات الفواكه والخضروات، محلات بيع الدواجن وأسواق الجملة والورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود».