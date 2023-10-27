تغيير الساعة بالتوقيت الشتوي.. خطوات ضبطها على الهواتف

منذ حلول الساعة الثانية عشر من منتصف ليل آخر جمعة من شهر أكتوبر، تم تغيير الساعة بالتوقيت الشتوي 2023 بدلا من التوقيت الصيفي الذي استمر تطبيقه 6 أشهر بالتمام، وفق ما أعلنته الحكومة المصرية في شهر أبريل الماضي أملا في توفير الطاقة والكهرباء، الأمر الذي جعل الكثير من المواطنين يتساءلون عن الساعة في الوقت الحالي حتى يتمكنوا من ضبطها على الساعات الخاصة بهم.

ويحرص المواطنون على ضبط الساعات الخاصة بهم حتى تعود للعمل بالتوقيت الشتوي، ونوضح من خلال هذا التقرير خطوات تغيير الساعة بالتوقيت الشتوي 2023، والتي جاءت كالتالي:

خطوات تغيير الساعة بالتوقيت الشتوي بالنسبة لليد والحائط

وعن خطوات تغيير الساعة بـ التوقيت الشتوي بالنسبة لليد والحائط، فيتم تأخير الساعة لمدة 60 دقيقة بتحريك العقرب الخاص بالدقائق، فمثلا إذا كانت الساعة الآن 11 صباحا، يتم ضبطها لتصبح 10 صباحا.

خطوات تغيير الساعة بالتوقيت الشتوي بالنسبة للهواتف

- يقوم الراغب في تغيير الساعة بالتوقيت الشتوي على الهاتف الدخول إلى الإعدادات الخاصة به.

- ثم يقوم باختيار الإعدادت الخاصة بالتاريخ والتوقيت.

- تظهر أمام المستخدم كل ما يخص التوقيت والتاريخ، وإذا كانت إعدادت التوقيت التلقائي مغلقة يجب تفعيلها، لتتغير الساعة على الفور إلى التوقيت الشتوي.

- إذا كان ضبط الوقت يدويا في هاتفك، فاختار المنطقة cairo +2، لتعود الساعة إلى التوقيت الشتوي.