«قضيتي» تطبيق جديد يهدد بخسائر لإسرائيل وداعميها.. كيف يعمل؟

«الحاجة أم الاختراع»، لذلك لم تقف المواهب المصرية مكتوفة الأيدي أمام سيل التساؤلات عن ماهية كل منتج ونشأته، بعد نجاح حملات المقاطعة في مصر بقوة، للمنتجات الأجنبية التابعة لبلاد حكوماتها تدعم الاحتلال الإسرائيلي على غزة.

كيف يستخدم تطبيق «قضيتي» لدعم حملات المقاطعة؟

«قضيتي» تطبيق مصري أصبح قبلة للمقاطعين على مدار الأيام المنقضية، باعتباره دليلًا شاملًا على المنتجات الذي يجب الامتناع عن تناولها باعتبارها تخرج من بلاد تدعم كيان الاحتلال الإسرائيلي، إلى جانب تصحيح بعض المعلومات غير الدقيقة عن منتجات المقاطعة.

يعمل التطبيق من خلال تنزيله على هواتف الأندرويد فقط، وفتحه ثم توجيهه في اتجاه البار كود الخاص بالمنتج، على أن يظهر النتيجة إما بالتأكيد على أنه تابع للمقاطعة سواء لكونه تابع لكيان الاحتلال والدول التي تدعم القصف على غزة أو عكس ذلك.

التطبيق يؤكد بلد المنشأ للمنتج

تطبيق «قضيتي» أصبح رفيقًا للمصريين بشكل خاص والمقاطعين بشكل عام، بعد التضارب الذي أصاب البعض في بداية رحلة المقاطعة، بسبب عدم علمهم ببلد المنشأ للمنتجات كافة، خاصة المعتاد الاستعانة بها بصورة شبه يومية.

يأتي ذلك في محاولة للوقوف أمام الكيان الإسرائيلي الذي يمارس جميع أشكال قوته العسكرية ضد أهالي فلسطين، وهو ما بدأ يؤتي ثماره بالفعل، ما ظهر جليًا من قبل بعض الشركات التي أعلنت تنصلها أو ارتباط اسمها بكيان الاحتلال.

يواصل جيش الاحتلال ضرباته تجاه غزة، وإسقاط العديد من الضحايا بين مصابين وشهداء، النسبة الأكبر بينهم من النساء والأطفال، إذ وصلت أعداد الشهداء جراء القصف المتواصل على قطاع غزة، ما يزيد عن 7 آلاف مواطنًا فلسطينيًا، منذ يوم 7 أكتوبر الجاري، الذي شهد قصفا من حركة حماس تجاه أماكن استيطان الاحتلال الإسرائيلي، ما حصد العديد من القتلى والجرحى.