مراسل «إكسترا نيوز» بمعبر رفح يرصد مستجدات دخول المساعدات الإنسانية لغزة

رصد عوض الغنام، مراسل «إكسترا نيوز»، المستجدات في رفح مؤكدا أنَّ شباب المتطوعين بالهلال الأحمر أدوا صلاة الجمعة، إضافة إلى السائقين وعدد كبير من الذين رافقوا قافلة للمساعدات الإنسانية إلى غزة، مضيفاً: «نسمع أيضاً صلاة الجمعة من الجانب الآخر في قطاع غزة، ما يمثل تضامناً بين المصريين والفلسطينيين في هذا التوقيت الصعب الذي يمر به القطاع».

استعداد عدد كبير من سيارات المساعدات الإنسانية

وأضاف «الغنام»، خلال تغطية حية لـ«إكسترا نيوز»، من أمام معبر رفح، أنَّ عدداً كبيراً من سيارات المساعدات الإنسانية تستعد لتجهيزها والعبور بها إلى الجانب الآخر بالقطاع، قائلاً: «في الساعات الأولى من صباح اليوم تزدحم المنطقة أمام المعبر، مع اقتراب عبور 150 سيارة للشحن كبيرة للغاية، من أنفاق تحيا مصر باتجاه العريش ومن ثم الذهاب مباشرة إلى أمام المعبر في رفح».

مستجدات قوافل المساعدات الإنسانية

وأكد مراسل القناة عبور أكثر من قافلة معنية بشؤون المعاقين؛ لأنّ الحرب التي راح ضحيتها عدد كبير تسببت في إعاقة عشرات ومئات بل أكثر من الفلسطينيين، فتم تجهيز هذه القافلة خصيصاً للتعامل مع هذا الأمر.

وتابع «الغنام»: «عبرت أيضاً قافلة منذ ساعات، محملة بالأدوية والأغذية وأخيراً مياه الشرب والأرقام تتحدث عن قرب وصول 44 شاحنة محملة بمياه الشرب، ما يدلل على وجود مشكلة كبيرة على الجانب الآخر».