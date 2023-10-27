محافظ الشرقية: متابعة يومية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن مصلحة المواطن على رأس أولويات عمل الجهاز التنفيذي، مشيرا إلى تضافر الجهود بين الجهات المعنية لسرعة حل مشاكل المواطنين، وتوفير احتياجاتهم لنيل رضاهم، وهناك متابعات يومية لجهود الأجهزة التنفيذية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وكسب ثقتهم نحو أداء الجهاز التنفيذي.

متابعة أعمال النظافة ورفع التراكمات بديرب نجم

وتنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية، قامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بمتابعة أعمال النظافة ورفع التراكمات بالمدينة خلال يوم العطلة الأسبوعي، واشتملت الأعمال في الفترة الصباحية على رفع تراكمات القمامة من الصناديق بالشوارع الرئيسية والفرعية.

متابعة أعمال الحملة الميكانيكية وصيانة المعدات

كما تابعت الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة الزقازيق أعمال الحملة الميكانيكية وصيانة المعدات ورفع تراكمات القمامة بمقلب الغار بعدد 13 نقلة إلى المدفن الصحي ببلبيس للوقاية من انبعاثات الرائحة الكريهة والتلوث الهوائي والاحتراق الذاتي للقمامة حفاظاً على بيئة صحية نظيفة خالية من الأمراض والأوبئة.

وفي مركز ومدينة مشتول السوق تم تكثيف حملات النظافة في أنحاء المدينة للارتقاء بمستوى منظومة النظافة، وتم متابعه مستوى النظافة على الطريق العام والتأكد من خلق جو صحي وبيئي نظيف.

وفي مركز بلبيس بالتنسيق مع إدارة المخلفات الصلبة والبلدية، تم شن حملة نظافة لرفع وإزالة كافة تراكمات القمامة من مختلف الشوارع حفاظا على مظهر جمالي وبيئة نظيفة لكل مواطن.

وفي مركز فاقوس بالتعاون مع الإدارة الصحية بفاقوس وقسم مكافحة ناقلات الأمراض بالإدارة، تم وضع خطة للترصد الحشري النشط والمكافحة المتكاملة لنواقل الأمراض، باستخدام جهاز التيفا بعدد من شوارع ومناطق المدينة.

وفي سياق متصل تواصل الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة فاقوس بمتابعة والإشراف على الأعمال اليومية لرفع القمامة والتراكمات من الشوارع ومتابعة اعمال التطوير والتجميل الجاري تنفيذها بنطاق المركز.