استمرار تنفيذ القوافل الدعوية الكبرى بمساجد الشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أهمية الدور البارز لوزارة الأوقاف في النهوض بالخطاب الدعوي ونشر تعاليم الدين السمحة القائمة على الوسطية والاعتدال، مشيداً بدور مديرية أوقاف الشرقية في تنظيم الأنشطة الدعوية من مجالس علمية وفقهية وحديثية ودعوية في مختلف مساجد المحافظة لنشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة وقطع الطريق أمام دعاة التشدد والغلو وجماعات التطرف والإرهاب.

تنفيذ فعاليات القافلة الدعوية الكبرى بمساجد مدينة أبو حماد

ومن جانبه أشار الشيخ مجدي بدران وكيل وزارة الأوقاف إلى قيام المديرية بتنفيذ فعاليات القافلة الدعوية الكبرى بمساجد مدينة أبو حماد والتي أقيمت تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وبمشاركة نخبة متميزة من علماء الأزهر والأوقاف.

حيث ضمت القافلة فضيلة الدكتور شعبان كفافي عميد كلية اللغة العربية بالزقازيق سابقا وعميد المركز الثقافي الإسلامي بفاقوس، والدكتور محمد شحاتة إبراهيم أستاذ ورئيس قسم العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين بالزقازيق سابقا، والدكتور محمود رشاد عبد النبي أستاذ الثقافة الإسلامية المساعد بكلية الدعوة، والدكتور ساري زين الدين أستاذ ورئيس قسم الدعوة والثقافة الإسلامية بكلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق والدكتور ناصر عبد الأعلى عطية مدير الدعوة بمديرية أوقاف الشرقية.

تنفيذ عدد من الأنشطة الدعوية بمسجد النصر

أوضح الدكتور محمد حامد وكيل مديرية الأوقاف، أن فعاليات القافلة الدعوية التي كان موضوعها حول سيناء المباركة المكان والمكانة انطلقت عقب أداء شعائر صلاة الجمعة وتبعها تنفيذ عدد من الأنشطة الدعوية بمسجد النصر بمدينة أبو حماد كمقرأة الجمهور ومقرأة الأئمة، وكذلك المشاركة في النشاط الصيفي للطفل وتكريم المتميزين منهم في حفظ القرآن الكريم والآداب، لافتاً إلى انطلاق القافلة الدعوية يأتي في إطار اهتمام كل من الأزهر الشريف وزارة الأوقاف بنشر المنهج الوسطي الذي يتبناه كل من الأزهر الشريف و وزارة الأوقاف.