قوافل دعوية للأزهر والأوقاف بالمنيا والوادي الجديد حول مكانة الشهداء

أعلنت وزارة الأوقاف، اليوم الاثنين، عن انطلاق سلسلة قوافل دعوية مشتركة مع الأزهر الشريف، إلى محافظتي المنيا والوادي الجديد، اعتباراً من يوم الجمعة المقبل، حول مكانة الشهداء في الإسلام.

ويأتي ذلك في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، وبرعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة.

ومن المقرر أن تضم القوافل الدعوية حوالي 15 من علماء الأزهر الشريف، والوعاظ بوزارة الأوقاف، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد، حول موضوع «فضل الشهادة ومكانة الشهداء عند ربهم»، وذلك على النحو التالي:

مساجد الضمان والجودة

وفي سياق متصل، نشرت وزارة الأوقاف المديريات الأعلى تصويتًا من المساجد الحاصلة على الاعتماد وضمان الجودة تفعيلًا لدور شركاء النجاح، وحرصًا منَّا على التعرف على رأي الجمهور وخاصة فيما يتعلق بالمساجد التي حصلت على شهادة الاعتماد وضمان الجودة ، من حيث مستوى الصيانة والنظافة المستمرة والأنشطة الدعوية القائمة بها.