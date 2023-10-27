جامعة جنوب الوادي تحقق مراكز متقدمة في تصنيف التايمز البريطاني

أعلن الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، أن الجامعة حققت مراكز متقدمة في تصنيف التايمز الدولي للتخصصات «وثيقة 2024».

تصنيف جامعة جنوب الوادي

وأضاف رئيس جامعة جنوب الوادي، أن هذا التصنيف يشمل 11 تخصصا في جميع التخصصات العلمية والعلوم الإنسانية في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي عالميا، وهذا التصنيف ينبثق من تصنيف التايمز الخاص بأداء المؤسسات التعلمية على مستوى العالم.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن التصنيف يدرج الجامعات طبقا لمعدل أدائها في التخصصات العلمية المختلفة في عدة محاور منها التدريس وبيئة العمل والبحث وجودة البحوث وربط الصناعة والنظرة الدولية في تلك التخصصات، والتصنيف في وثيقة 2024 للتخصصات أدرج جامعة جنوب الوادي في معظم التخصصات العلمية مما يعكس دور علماء وباحثي الجامعة في البحوث الدولية الذي يعزز مكانة الجامعة على المستوى المحلى والإقليمي.

ومن جانبه أفاد الدكتور حمودة محمد رئيس لجنة التصنيف بجامعة جنوب الوادي، بأن الجامعة حققت التصنيفات الآتية طبقا لما أعلن بموقع تصنيف التايمز على المستوى الدولي والمحلي بحصول بعد بعض الجامعات على نفس الفئة في التصنيف:

- العلوم الهندسية: الفئة 601-800 والفئة الثالثة على المستوى المحلي.

- العلوم الفيزيائية: الفئة 601- 800 والفئة الثالثة على المستوى المحلي.

- علوم الحياة: الفئة 601-800 والفئة الرابعة على المستوى المحلي.

- العلوم السريرية والصحية: الفئة 801-1000 والفئة الخامسة على المستوى المحلي.

وطبقا للتصنيف تشمل العلوم الهندسية، الهندسة الميكانيكية وهندسة الفضاء والهندسة الكهربائية والإلكترونية والهندسة المدنية والهندسة الكيميائية، بينما تشمل العلوم الفيزيائية جميع العلوم الأساسية والعلوم الكيميائية والجيولوجيا والعلوم البيئة والفيزيائية.

وتشمل العلوم السريرية والصحية جميع العلوم الطبية والصحية (الطب وطب الأسنان والعلاج الطبيعي والصيدلة)، وتشمل علوم الحياة العلوم الزراعية والعلوم البيولوجية والتربية الرياضية والطب البيطري.

تحقيق أهداف الجامعة الاستراتيجية

وتقدم رئيس الجامعة بالشكر لمنتسبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والباحثين والإداريين لتكامل المنظومة الجامعية في تحقيق الجامعة أهدافها وغايتها الاستراتيجية المنشودة.

كما قدم الشكر لفريق عمل التصنيف الدولي بالجامعة والذي يشمل كلا من الدكتور حمودة محمد دردير، والدكتور أحمد إسماعيل، والمهندس حسام حرز الله، والمهندس أحمد حسن، وبدوي محمد البدوي، ومحمد سيد والمهندس محمد عبد النعيم.