تفاصيل وشروط وظائف جامعة جنوب الوادي.. اعرف آخر موعد للتقديم

أعلنت جامعة جنوب الوادي فرع الغردقة، أنّ آخر موعد للتقديم على الوظائف الشاغرة بالجامعة والممثلة في أعضاء هيئة تدريس، يكون يوم 22 أكتوبر الجاري.

وترصد السطور التالية، تفاصيل الوظائف الشاعرة في جامعة جنوب الوادي، وشروط التقديم، والمستندات المطلوبة للتقديم، وفق ما أعلنت جامعة جنوب الوادي.

الوظائف الشاغرة

- 3 مدرس بقسم الدراسات السياحية.

-3 مدرس بقسم الدراسات الفندقية.

- مدرس مساعد بقسم الدراسات الفندقي.

- مدرس مساعد بقسم الدراسات السياحية.

المهارات المطلوبة للوظائف

- أن يكون المتقدم للوظائف من خريجي إحدى كليات السياحة والفنادق من إحدى الجامعات الحكومية المصرية الخاضعة للقانون 49 لسنة 1972 بشان تنظيم الجامعات ولائحتة التنفيذية وتعديلاتهما، أو ما يعادلها من أي جامعة أخرى معترف بها ومعادلة من المجلس الأعلى للجامعات المصرية.

المهارات الفنية لوظيفة مدرس مساعد

- أن يكون المتقدم للوظيفة حاصلا على درجة البكالوريوس في التخصص المطلوب.

سنوات الخبرة: يفضل من لديه خبرة في مجال تخصصه.

شروط المتقدمين لوظيفة مدرس مساعد

- أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس في السياحة والفنادق من قسم الدراسات السياحية أو الدراسات الفندقية بتقدير عام جيد جدا على الأقل.

- أن يكون المتقدم حاصلا على تقدير جيد جدا في مادة التخصص، وحال عدم وجود أحد من المتقدمين حاصلا على تقدير جيد جدا، يتم الاختيار من بين الحاصلين على تقدير جيد.

شروط التقدم لوظيفة مدرس

المهارات الفنية: أن يكون حاصلا على درجة الدكتوراه في ذات التخصص المطلوب.

سنوات الخبرة: يفضل من لديه خبرة بحثية وأبحاث منشورة في مجال تخصصه.

شروط المؤهل: أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس في السياحة والفنادق من قسم الدراسات السياحية أو الدراسات الفندقية.

الأوراق المطلوبة للتقديم

طلب على استمارة 167 مرفقا به المستندات الآتية:

- السيرة الذاتية للمتقدم باللغة العربية والإنجليزية.

- شهادة التخرج معتمدة ومختومة.

- شهادة تقديرات السنوات الدراسية في مرحلة البكالوريوس معتمدة ومختومة.

- شهادة الماجستير معتمدة ومختومة.

- الشهادات العلمية الحاصل عليها.

- الشهادات الدالة على اجادة اللغة الانجليزية.

- الموقف من التجنيد أو الخدمة العامة.

- 6 صور شخصية.

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- صورة من شهادة الميلاد مميكنة.

- صحيفة الحالة الجنائية موجهة لكلية السياحة والفنادق جامعة جنوب الوادى فرع الغردقة.

– موافقة جهة العمل على التقدم للإعلان، وعلى العاملين الذين سبق انهاء خدمتهم التقدم ببيان حالة وظيفية من جهة عملهم السابقة موضحا به سبب انهاء الخدمة وفى حالة عدم العمل يتم التقدم باقرار كتابى يقر فيه المتقدم بعدم عمله

كيفية التقديم على الوظائف

تقدم الطلبات باليد في مقر جامعة جنوب الوادي فرع الغردقة، باسم الأستاذ الدكتور نائب رئيس جامعة جنوب الوادي لشؤون فرع الغردقة، ولن يتم الالتفات إلى الطلبات التي ترد عن طريق البريد أو بعد انتهاء فترة التقدم للإعلان أو الطلبات غير المستوفاة.