جامعة جنوب الوادي: الكشف على 514 مواطنا في قافلة طبية بقرية المراشدة

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة جنوب الوادي، قافلة طبية للكشف على المواطنين وصرف العلاج مجانا، في قرية المراشدة التابعة لمركز الوقف بمحافظة قنا.

قافلة طبية في المراشدة بقنا

وبحسب بيان جامعة جنوب الوادي، جاءت القافلة تحت رعاية الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، وإشراف الدكتور محمد سعيد، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وجرى خلالها توقيع الكشف الطبي على 514 مواطنا، مؤكدة استمرار تنظيم القوافل الطبية في القرى والمراكز.

وقال الدكتور محمد سعيد، نائب رئيس الجامعة، إن القافلة الطبية شارك فيها نخبة من أطباء المستشفيات الجامعية وكلية الطب، إلى جانب متخصصين من مركز عزيمة للإدمان بقنا.

الكشف على 514 مواطنا

وأضاف نائب رئيس الجامعة، أنه تم الكشف والعلاج المجاني على 514 حالة في تخصصات مختلفة، «الباطنة 79 حالة، الرمد 97 حالة، الأطفال 99 حالة، الجلدية 78 حالة، العظام 85 حالة، أنف وأذن 37 حالة، نساء وتوليد 39 حالة».

كما قام متطوعو صندوق مكافحة الإدمان بتوزيع المنشورات على المواطنين لتوعيتهم بمخاطر الإدمان على الصحة والأسرة والمجتمع.