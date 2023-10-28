الناقد محمود قاسم في ذكرى طه حسين: تحمّس لنقل مؤلفاته إلى شاشة السينما

رغم ثراء المكتبات المصرية والعربية والعالمية بأدب ومؤلفات طه حسين، الذي يمر اليوم 50 عامًا على ذكرى وفاته، إلا أن السينما اكتفت بنقل ثلاثة أعمال فقط عنه إلى شاشة السينما، وهى أفلام «ظهور الإسلام، ودعاء الكروان، والحب الضائع» الذي تم تقديمه كذلك في مسلسل إذاعي يحمل نفس الاسم.

وعن ذلك، رأي الناقد الفني محمود قاسم من خلال تصريحات لـ«الوطن» أنه قد تكون طبيعة ما أنتجه عميد الأدب العربي طه حسين لا تروق لصناع السينما وقتها، مشيرًا إلى أن طه حسين، لم يكن متزمتًا تجاه تحويل مؤلفاته إلى أعمال فنية، ولم يضع شروطًا بعينها لتحويل رواية أوقصة لديه إلى فيلم سينمائي، وكان من المؤيدين لهذه الخطوة طيلة الوقت.

50 عاما على ذكرى وفاة طه حسين

وأشار محمود قاسم إلى أنه من شِدة حماس طه حسين بشأن تحويل بعض من أدبه إلى شاشة السينما، كان يقوم بتسجيل مقطعًا من صوته لعرضه مع بداية كل فيلم، كما حدث في فيلمي «ظهور الإسلام» و«دعاء الكروان»، فضلًا عن أنه لم يعترض على التغييرات التي كانت تطرأ على هذه الأفلام.

اختلاف نهاية فيلم دعاء الكروان عن الرواية

واستطرد بقوله: «في رواية دعاء الكروان التي كتبها في ثلاثينيات القرن الماضي، قامت البطلة بالعيش مع حبيبها بالمخالفة لكل الأعراف والتقاليد السائدة وقتها خصوصًا وأنها كانت قادمة من الصعيد وعاشت مع رجلًا عازبًا بمفرده، ولكن في نهاية الفيلم الذي عرض قبل نهاية الخمسينيات بطولة فاتن حمامة وأحمد مظهر، انتهت القصة بمقتل العاشق أوالمهندس».

وأوضح «قاسم» أن رواية الحب الضائع، تم تقديمها أولًا في مسلسل إذاعي من إخراج محمد علوان، وقام وقتها السيناريست يوسف جوهر بالأخذ من آخر صفحتين في الرواية فقط وتحويلها إلى مسلسل، وعندما تقرر تقديم الفكرة على شاشة السينما من خلال فيلم يحمل نفس الاسم بطولة سعاد حسني وزبيدة ثروت، تم نقلها عن المسلسل الإذاعي وليس عن الرواية الأصلية التي كانت تدور أحداثها عن فتاة تعيش في فرنسا.

«قاهر الظلام» الفيلم الوحيد عن حياة طه حسين

وأشار إلى أن الفيلم السينمائي الوحيد الذي نقل سيرة حياة طه حسين، كان فيلم «قاهر الظلام» عام والذي عرض في نهاية فترة السبعينيات من القرن الماضي، عن كتاب كمال الملاخ، وقام بإخراجه عاطف سالم، وتأكيده أنه واحدًا من الأفلام الجيدة ولكنها لم تحظ بنصيب كبير من العرض فيما بعد، وشاركت فيه ممثلة فرنسية اسمها يولند فوليو، ولأنها لم تكن تتحدث اللغة العربية تم تركيب صوت الفنانة إجلال زكي والاستعانة بها.

وأوضح أن الدراما كذلك قدمت سيرة حياة عميد الأدب العربي من خلال مسلسل الأيام عام 1979 بطولة أحمد زكي ويحيى شاهين، سيناريو وحوار أمينة الصاوي ومن إخراج يحيى العلمي، ومن مؤلفات طه حسين جاء مسلسل أديب عام 1982 بطولة نور الشريف، نورا، صلاح السعدني، دلال عبدالعزيز، سيناريو وحوار محمد جلال عبدالقوي وإخراج يحيى العلمي أيضًا.

وعام 1993 جاء مسلسل الوعد الحق بطولة عبدالله غيث وسهير المرشدي وحمدي غيث، سيناريو وحوار فاروق حلمي، ومن إخراج وفيق وجدي، فضلًا عن أن الكتاب من الأساس يجمع بين الحس القصصي والبحثي في المقام الأول.