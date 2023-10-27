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البعثة الأممية لحقوق الإنسان تصدر 95 قرارا ضد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي

كتب:

منى صلاح
03:30 م | الجمعة 27 أكتوبر 2023
متابعة القاهرة الإخبارية للأحداث في غزة

متابعة القاهرة الإخبارية للأحداث في غزة

قال السفير هيثم أبوسعيد رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، إنَّ البعثة أصدرت 95 قراراً ضد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

بيان رسمي صدر عن المفوض السامي لحقوق الإنسان

وتابع «أبوسعيد»، بأن هناك بيانا رسميا صدر عن المفوض السامي لحقوق الإنسان، ندد بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

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