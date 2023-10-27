حملات تموينية مكبرة على المخابز البلدية والأسواق في الإسكندرية

قال المهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسي بتموين الإسكندرية لـ«الوطن»، إن الإدارات التموينية شنت حملة على المخابز والأنشطة التموينية المختلفة للحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين وحرصا على المال العام وضبط الأسواق.

حملات على المخابز

قامت إدارة الرقابة بالمديرية برئاسة مؤنس محمد المشرف العام على الإدارة وفريق العمل التابع له بحملات بأنحاء المحافظة والتي أسفرت عن الآتي:

- تحرير 51 محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها 13 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن

- تحرير محضرين لمخبزين سياحى بدون ترخيص

- تحرير محضرين عدم حمل شهادات صحية

- تحرير محضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق

- تحرير 3 محاضر أحوال تنفيذا لقرارات النيابة

إدارة تموين المنتزة

و أشار «القلش»، إلى قيام إدارة تموين المنتزه برئاسة رضا حسن مدير الإدارة و فريق العمل التابع له بحملات في نطاق الإدارة و التي أسفرت عن تحرير 60 محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها 20 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن

- تحرير محضر عدم الإعلان عن أسعار السجائر

- تحرير 9 محاضر عدم حمل شهادات صحية

- تحرير 31 محضرا عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق

- تحرير محضر أحوال تنفيذاً لقرار النيابة

حملة إدارة شرق

وقامت إدارة تموين شرق برئاسة فريد شوقي مدير الإدارة وإشراف الدكتورة كريمة تمساح رئيسة الرقابة بحملات في نطاق الإدارة و التي أسفرت عن .

- تحرير 31 محضرا لمخابز بلدية، مخالفة منها 7 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن

- تحرير 3 محاضر بيع سجائر بسعر أزيد

-تحرير 6 محاضر عدم حمل شهادات صحية

- تحرير 7 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق

- تحرير محضر استخدام مطبوعات فى تغليف المواد الغذائية بالأسواق

- تحرير 6 محاضر أخوال تنفيذا لقرارات النيابة

حملات وسط الإسكندرية

وقامت إدارة تموين وسط برئاسة الدكتور عبد الله عثمان مدير الإدارة وإشراف أحمد هيبة رئيس الرقابة بحملات في نطاق الإدارة والتي أسفرت عن

- تحرير 25 محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها 12 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن

- تحرير محضر لثلاجة حفظ المواد الغذائية مخالفة

- تحرير 5 محاضر بيع سجائر بسعر أزيد

- تحرير 4 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السجائر

تحرير 6 محاضر عدم حمل شهادات صحية

- تحرير 5 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق

- تحرير محضرين أحوال تنفيذاً لقرارات النيابة

تموين العامرية

وأضاف المهندس محمود إن إدارة تموين العامرية برئاسة حسن داود مدير الإدارة وإشراف إبراهيم مرسال رئيس الرقابة قامت بحملات في نطاق الإدارة والتي أسفرت عن

- تحرير 15 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 8 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن

- تحرير 10 محاضر استيلاء على المال العام لبقالين مخالفين

- تحرير 3 محاضر عدن الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق

- تحرير 10 محاضر أحوال تنفيذاً لقرارات النيابة

حملة تموين برج العرب

وقامت إدارة تموين برج العرب برئاسة محمد العدوى مدير الإدارة و فريق العمل التابع له بحملات في نطاق الإدارة والتى أسفرت عن

- تحرير 11 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها 5 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن

- تحرير محضر لمحطة تموين سيارات مخالفة

- تحرير محضر بيع سجائر بسعر أزيد

تحرير 4 محاضر عدم حمل شهادات صحية

- تحرير 5 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق

- تحرير 5 محاضر أحوال تنفيذاً لقرار النيابة

غرب والجمرك

و قام المركز التمويني الشامل لحى غرب و الجمرك برئاسة محمد عادل مدير الإدارة وإشراف الدكتورة أماني الجزار رئيسة الرقابة بحملات في نطاق الإدارة والتي أسفرت عن الآتي :

- تحرير 54 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها 16 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن

- تحرير محضر لمنفذ من منافذ مشروع جمعيتى مخالف

- تحرير محضر بيع سجائر بسعر أزيد

- تحرير محضر حيازة سجائر بدون فواتير

تحرير 3 محاضر عدم حمل شهادات صحية

- تحرير محضرين عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.