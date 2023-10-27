158 شاحنة جديدة تستعد للتوجه إلى رفح.. تشمل مساعدات لذوي الهمم

يواصل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تقديم المساعدات الإنسانية إلى داخل قطاع غزة، من خلال معبر رفح البري، وجرى اليوم إدخال دفعة جديدة من المساعدات للقطاع، وقد تمكنت الدولة المصرية من إنجار مرور ما يصل إلى 6 دفعات من شاحنات المساعدات، أمس الجمعة، ليصل إجمالي شاحنات المساعدات التي عبرت لقطاع غزة إلى 86 شاحنة، وما زال هناك شاحنات مساعدات تنتظر الدخول إلى المعبر.

شاحنات المساعدات لقطاع غزة

وحرص التحالف الوطني بكافة أعضائه ومؤسساته، على تجهيز شاحنات المساعدات الإنسانية في أسرع وقت ممكن تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتنوعت المساعدات بين المساعدات الطبية والغذائية، بالإضافة إلى الملابس والبطاطين.

ورصدت قناة «إكسترا نيوز»، اليوم، آخر المستجدات حول دخول المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، وأكد مراسل القناة أن المتطوعين سواء من التحالف الوطني أو الهلال الأحمر، وكذا سائقين الشاحنات، ما زالوا مرابطين أمام المعبر إلى أن يتم الانتهاء من توصيل كافة الشاحنات والمساعدات لأهالي غزة.

ولفت إلى أن هناك 158 سيارة تقترب من الوصول للمعبر من خلال أنفاق تحيا مصر في اتجاه العريش، ثم التوجه مباشرة إلى بوابة المعبر، مؤكدا أن بعض شاحنات هذه القافلة جاءت معنية بشؤون المعاقين ومحملة بمستلزماتهم، نظرا لأن الحرب على غزة تسببت في إعاقة مئات من المواطنين الفلسطينيين.

عبور ما يصل لـ44 شاحنة محملة بالمياه

وكشف عن عبور ما يصل إلى 44 شاحنة محملة بمياه الشرب، لافتًا إلى أنه جار العمل أيضا على إنشاء مستشفى ميداني في الشيخ زويد، في محيط مستشفى الشيخ زويد، والذي يبعد 10 دقائق فقط عن معبر رفح ويمثل طوق نجاة لمن هم في حالة حرجة من أهل غزة عندما يُسمح لهم بالمرور.