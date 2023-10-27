إليسا: أخطأت عندما قررت الإنتاج لنفسي

احتفلت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات بعودة الفنانة إليسا لشركتها من جديد بعد فترة غياب كانت قد قررت فيها الإنتاج لنفسها وذلك خلال احتفال اقيم فى شركة روتانا بالمملكة العربية السعودية.

إليسا تتعاون مع شركة روتانا من جديد

استضاف راديو روتانا جدة الفنانة اللبنانية فى مقابلة إذاعية كشفت أنها أخطأت بحق نفسها حين ما قررت ترك الشركة السعودية والإنتاج لنفسها مما جعل أعمالها الفنية تحذف عبر يوتيوب بسبب مشاكل إنتاجية مع شركات أخرى مثلما حدث مؤخرا في أغنية العقد التي حذفت فور طرحها بأيام.

أوضحت الفنانة اللبنانية إليسا، تفاصيل العراقيل التي واجهتها خلال الفترة الماضية بطرح ألبومها الجديد، وحذف أكثر من أغنية فور طرحها عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، وآخرها أغنية العقد.

وأكدت إليسا أنها قدمت ألبومها لشركة روتانا لكي يتم توزيعه لها عبر النطاق العربي والعالمي.

إليسا تعاونت مع روتانا لمدة 23 عاما

وأشادت الفنانة اللبنانية بمكانتها في الشركة الخليجية لكونها تتعاون رفقتها طيلة 23 عاما حازت فيهم على 3 ميوزيك أورد

وجهت إليسا كلمة لجمهورها، مطالبة إياهم بالاستفادة بكل لحظة فرح من الممكن أن يعيشوها.