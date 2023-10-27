مندوب مصر الأممي: فشل وقف الحرب على غزة سيجر المنطقة لحرب إقليمية مدمرة

قال السفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر بالأمم المتحدة، إن القيادة الفلسطينية ألحت بشكل متكرر على توفير الحماية الدولية لشعبها، خاصة في ظل تكرار تجاوزات ميليشيات المستوطنين الإسرائيليين المسلحين، ولكن «لا حياة لمن تنادي».

وأضاف مندوب مصر بالأمم المتحدة، حسبما عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، «لا يسعنا أمامكم جميعا إلا أن نطالب بضرورة تفعيل هذه الحماية، عسى أن يستيقظ ضمير من يتباكون على حقوق الإنسان، كل إنسان، إلا حقوق الإنسان الفلسطيني يتجاهلونها ويديرون ظهورهم لها».

الحرب ستؤدي إلى إزكاء نار الإرهاب والدفع بأجيال يافعة بأكملها لأحضان الفكر المتطرف

وتابع: «على عكس ما يدعيه مؤيدو قتل النساء والأطفال، وضرب الحصار وفرض التهجير وغيرهم من أنصار الحرب أنها تهدف لمكافحة الإرهاب فالواقع هو أن الفشل في اتخاذ إجراءات ناجعة وفورية لوقف هذه الحرب سيؤدي إلى إزكاء نار الإرهاب والدفع بأجيال يافعة بأكملها لأحضان الفكر المتطرف».

وواصل: «وقف هذه الحرب الآن وقبل فوات الأوان من شأنه جر المنطقة إلى حرب إقليمية مدمرة تتأثر بها مصالح الدول التي تتلكأ في المطالبة بوقفها أكثر من مصالح غيرها، وعدم الانطلاق من آتون هذه الأزمة بتصور واضح بإعادة إحياء عملية السلام جادة تعالج جذور الأزمة الحالية وتفضي إلى حل دولتين، سيكون خطأ جسيما ومزمنا تحاسبنا علينا الأجيال المقبلة على كسر نظرنا».