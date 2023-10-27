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مندوب مصر في الأمم المتحدة: سياسات الحصار والتجويع تذكرنا بممارسات القرون الوسطى

كتب:

محمد عزالدين
05:25 م | الجمعة 27 أكتوبر 2023
مندوب مصر بالأمم المتحدة

مندوب مصر بالأمم المتحدة

قال مندوب مصر بالأمم المتحدة إن سياسات الحصار والتجويع والحرمان من الاحتياجات الأساسية من الغذاء والدواء بما في ذلك الماء، لا مكان لها في القرن الـ21 فهي تذكرنا بممارسات القرون الوسطى، وبالتالي يتعين أن تصدر الجمعية العامة للأمم المتحدة رسالة واضحة لا لبس فيها بضرورة نفاذ هذه الضروريات لقطاع غزة دون قيد أو شرط.

وأضاف مندوب مصر بالأمم المتحدة، حسبما عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الحرمان من المساعدات الإنسانية في ظل هذه الظروف ما هو إلا حكم بالموت على أهل غزة، متابعا: «مساعدات إنسانية بآلية محكمة ومنظمة تشرف عليها الأمم المتحدة، هل ذلك يصعب؟».

وأشار إلى أن أي محاولة لتهجير الشعب الفلسطيني داخل أراضيه أو لدول الجوار لثالث مرة في تاريخه بدعوى حمايته أو بأي دعاوى أخرى يتعين مجابهتها بالحزم الحزم كله، والتأكيد على رفضنا القاطع لها.

 

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