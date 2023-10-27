مندوب مصر في الأمم المتحدة: سياسات الحصار والتجويع تذكرنا بممارسات القرون الوسطى

قال مندوب مصر بالأمم المتحدة إن سياسات الحصار والتجويع والحرمان من الاحتياجات الأساسية من الغذاء والدواء بما في ذلك الماء، لا مكان لها في القرن الـ21 فهي تذكرنا بممارسات القرون الوسطى، وبالتالي يتعين أن تصدر الجمعية العامة للأمم المتحدة رسالة واضحة لا لبس فيها بضرورة نفاذ هذه الضروريات لقطاع غزة دون قيد أو شرط.

وأضاف مندوب مصر بالأمم المتحدة، حسبما عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الحرمان من المساعدات الإنسانية في ظل هذه الظروف ما هو إلا حكم بالموت على أهل غزة، متابعا: «مساعدات إنسانية بآلية محكمة ومنظمة تشرف عليها الأمم المتحدة، هل ذلك يصعب؟».

وأشار إلى أن أي محاولة لتهجير الشعب الفلسطيني داخل أراضيه أو لدول الجوار لثالث مرة في تاريخه بدعوى حمايته أو بأي دعاوى أخرى يتعين مجابهتها بالحزم الحزم كله، والتأكيد على رفضنا القاطع لها.