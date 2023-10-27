«حماة الوطن» يفتح مقراته في الفيوم لحملة المرشح عبد الفتاح السيسي

أعلن حزب حماة الوطن بمحافظة الفيوم، فتح جميع المقار التابعة لمختلف الأمانات بجميع المراكز للحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لبدء الدعاية الانتخابية، وتسخير جميع الإمكانيات لصالحه، فضلًا عن وضع خطة لآليات وخطوات دعمه الفترة المقبلة، وحشد أكبر عدد من الأصوات من أهالي المحافظة لصالحه، وذلك خلال اجتماع أمناء التنظيم بالحزب.

وناقش الاجتماع خطط عمل الحزب خلال الفترة المقبلة، وتحركاته على الأرض لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لتولي فترة جديدة لاستكمال الإنجازات التي بدأها في كل شبر بمصر خلال السنوات القليلة الماضية.

تسخير كافة الإمكانيات لدعمه

وقال الحسيني مصطفى محمد، أمين عام حزب حماة الوطن بمحافظة الفيوم، في بيان صحفي، إنّ كافة أعضاء الحزب وعناصره البشرية يسخرون أقصى إمكانياتهم وجهودهم لدعم السيد عبد الفتاح السيسي في الانتخابات المُقبلة.

فتح مقار الحزب للحملة

وأضاف أنّه جرى فتح أبواب كافة مقرات الحزب في مختلف مراكز وقرى المحافظة للحملة الانتخابية الخاصة بالمرشح عبد الفتاح السيسي، فضلًا عن وضع خطة لدعوة جميع أهالي محافظة الفيوم، للاصطفاف خلف المرشح عبد الفتاح السيسي ودعمه في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لاستكمال ما قدمه من نجاحات وجهود وإنجازات شهدتها البلاد منذ وصوله إلى الحكم أبرزها المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي غيرت شكل الحياة في قرى الريف المصري عمومًا وقرى محافظة الفيوم خصوصًا.

توعية المواطنين بالإنجازات

وأشار إلى أنّه يجب توعية المواطنين بإنجازات الرئيس السيسي خلال توليه فترة الحكم، وأبرز المشروعات التي أطلقها، وفوائدها التي تعود بالنفع على المواطن المصري، فضلًا عن حفاظه على الأمن القومي لمصر في ظل الظروف الحالية.