اجتماعات مكثفة لأمانات «مستقبل وطن» بالفيوم استعدادا لانتخابات الرئاسة

تكثف مختلف الأمانات بحزب مستقبل وطن بمحافظة الفيوم، من اجتماعاتها لمناقشة آلية الاستعداد للانتخابات الرئاسية 2024، وخطة الحزب لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وآليات الحزب لتوعية المواطنين بمختلف أعمارهم وفئاتهم خصوصًا المرأة، بأهمية المشاركة في الاستحقاق الانتخابي القادم، فضلًا عن فتح كافة المقار الخاصة بالحزب لتصبح مقرات الحملة الانتخابية لمرشحهم.

وفي هذا الصدد، عقدت أمانة المرأة بحزب مستقبل وطن بمحافظة الفيوم، برئاسة النائب ميرفت عبد العظيم اجتماعًا تنظيميًا بحضور هيئة مكتب الأمانة، وأمينات المرأة بالمراكز.

مناقشة الاستعدادات للانتخابات الرئاسية

وأعلنت أمانة المرأة في بيان لها، إنّه جرى مناقشة خطة الأمانة استعدادًا للانتخابات الرئاسية 2023، ودورها لدعم وتأييد المرشح عبد الفتاح السيسي لولاية رئاسية جديدة لاستكمال ما بدأه من إنجازات خلال السنوات الماضية.

تكثيف حملات التوعية للسيدات

وشددت أمين المرأة بحزب مستقبل وطن على ضرورة تضافر كل الجهود لتوعية السيدات في القرى والعزب والنجوع، بإنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مُشيرة إلى أهمية دور المرأة في المشاركة السياسية.

اجتماعات مكثفة للوحدات الحزبية

وفي مركز إطسا، عقد أمناء الوحدات الحزبية بحزب مستقبل وطن، اجتماعات مكثفة مع هيئات المكاتب، لمناقشة خطة الوحدات الحزبية استعدادًا للانتخابات الرئاسية المقبلة، ودورهم في دعم وتأييد مرشح الحزب السيد عبد الفتاح السيسي، كما تم التأكيد على ضرورة تضافر كافة الجهود التنظيمية والهيكلية بالوحدات الحزبية.

زيادة العمل الميداني

وشدد أمناء الوحدات الحزبية على ضرورة تكثيف وزيادة العمل الميداني لتوعية المواطنين في مختلف القرى، والنجوع، والعزب، بأهمية المشاركة في الاستحقاق الانتخابي القادم، فضلًا عن التوعية بإنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال السنوات الماضية، وأهمية تفعيل دور الوحدات الحزبية خلال تلك المرحلة لدعم ترشحه لولاية جديدة، وتنسيق الجهود مع مختلف العائلات، والشباب، والمرأة الداعمين للمرشح السيسي.

خطة استراتيجية شاملة

من ناحيته أوضح أحمد الروبي أمين حزب مستقبل وطن بمركز إطسا، في بيان صحفي، إنّ الحزب أعد استراتيجية شاملة للانتخابات الرئاسية، تتمثل في عدة مراحل بدايةً من توعية المواطنين بضرورة المشاركة في العملية الانتخابية، وأهمية الإدلاء بأصواتهم، مرورًا بشرح برنامج المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بشكل مفصل للمواطنين، وذلك من خلال عقد لقاءات جماهيرية حاشدة والتي من المقرر أن يتم عقدها في الفترة القادمة.

وأشار إلى أنّ المرحلة الأخيرة تتمثل في الدعم اللوجيستي خلال أيام الانتخابات، من خلال فتح جميع المقار الخاصة بالحزب أمام المواطنين للتعرف على اللجان الانتخابية الخاصة بهم، فضلًا عن مساعدة كبار السن، وأصحاب الحالات الخاصة وذوي الهمم في الوصول للجان من خلال توفير وسائل مواصلات لهم، وذلك للتيسير على الناخبين، وإزالة العقبات التي تواجههم.