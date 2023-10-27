«س و ج» عن إجراءات التظلم من عملية الاقتراع في الانتخابات الرئاسية 2024

أجابت الهيئة الوطنية للانتخابات، على كل الأسئلة الخاصة بإجراءات التظلم أمام اللجنة العامة من عملية الاقتراع أو صحة التصويت، وذلك وفق قرار رسمي، نشرته على موقعها الإلكتروني.

في البداية هل يحق للمرشح لرئاسة الجمهورية التظلم؟

وفق المادة الأولى من القرار رقم 25 لسنة 2023، فإنه للمرشح أو وكلائهم التظلم أمام اللجان العامة من جميع المسائل التي تتعلق بعملية الاقتراع أو صحة أو بطلان إدلاء أي ناخب بصوته.

وكيف يكون التظلم؟

نصت المادة على أن يكون التظلم منذ بداية عملية الاقتراع وحتى إعلان الحصر العددي للأصوات باللجنة العامة، وتصدر اللجان العامة قرارهات في التظلم خلال أربعة وعشرين ساعة من تقديمه إليها.

وهل يجوز الطعن؟

نصت المادة الثانية من القرار على أنه للمرشحن أو وكلائهم الطعن على القرارات الصادرة من اللجان العامة في التظلمات المقدمة إليها خلال اليوم التالي لإصدار قراراتها فيها وذلك أمام الهيئة الوطنية للانتخابات.

وماذا عن إجراءات الهيئة الوطنية للانتخابات؟

تفصل الهيئة الوطنية للانتخابات في الطعن على قرار اللجنة العامة الصادر في التظلم خلال اليومين التاليين على صدوره وذلك بعد سماع أقوال الطاعن أو إخطاره للحضور أمامها وتخلفه عن الحضور، وذلك وفق نص المادة الثالثة من القرار.