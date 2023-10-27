الهلال الأحمر المصري: وصول طائرة مساعدات من كولومبيا لدعم قطاع غزة

أعلنت جمعية الهلال الأحمر المصري، في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن وصول طائرة مساعدات إنسانية قادمة من دولة كولومبيا لدعم قطاع غزة، جراء الانتهاكات التي يشهدها على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي.

الهلال الأحمر المصري مستمر في تقديم المساعدات

وقال الدكتور رامي الناظر، الرئيس التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصري، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الجمعية مستمرة في تقديم العون والمساعدات الإغاثية والمعونات الطبية والغذائية لأهالي قطاع غزة، وهذا وفق الاحتياجات التي يطلبها جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني برئاسة الدكتور يونس الخطيب.

مكونات الإعانات والإغاثية لقطاع غزة

وأوضح الرئيس التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أن المكونات الإغاثية تضم التالي ذكره: «كحوليات طبية - قطن طبي - أدوية مسكن- شاش - أرز - مكرونة - سكر - شاي - صلصة - شاي - تونة - فول».

مختلف الدول العربية والأجنبية ترسل مساعدات للشعب الفلسطيني عن طريق الهلال الأحمر المصري

وأَضاف «الناظر»، أنه بشكل يومي تتلقى جمعية الهلال الأحمر المصري، الشحنات الإغاثية من مختلف دول العالم، منها العربية ومنها الأجنبية، لتقديم سبل الدعم للشعب الفلسطيني الشقيق.