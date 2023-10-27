قافلة طبية مجانة في الدقهلية.. خصومات للتحاليل و30% للأدوية

شاركا 14 طبيبا ما بين استشاريين وأخصائيين في التخصصات جميعها في القافلة الطبية المجانية العاشرة التي دشنتها جمعية خيرية في منية النصر بالدقهلية، بالإضافة إلى التنسيق مع عدة معامل تحليل طبية بخصم 50% من قيمتهما، والتواصل مع 5 صيدليات وإعلانهم خصم يصل إلى 30%.

قافلة طبية مجانية تماما للكشوفات والاستشارات الطبية

وقال صلاح عبد العليم عضو مجلس إدارة جمعية خيرية في منية النصر، إن القافلة مجانية تماما للكشوفات والاستشارات، فهذا حق مشروع إلى كل محتاج وغير قادر وواجب علينا بدورنا الاجتماعي تجاه وطن، وتقديم يد العون لمن طلبها، وحققت القافلة نجاحا كبيرا، مشيرا إلى أنه من كل قلبنا نشكر كل من دعمنا وساهم أو حتى لو بمجرد دعاء وإن شاء الله القادم أفضل.

مشاركة استشارية أمراض نفسية وعلاج الإدمان

وأضاف «عبد العليم»، في بيان صحفي، أن القافلة شارك فيها عدد كبير من كبار الأطباء ولأول مرة يشارك استشارية أمراض نفسية وعلاج الإدمان، ومشاركة تخصص الغدد الصماء وأمراض السكر.

دعم الحالات المرضية بخصم يصل إلى 50%

وأكدت الدكتورة سماح الشوربجي سكرتير عام الجمعية، بأنه تم عمل بروتوكول تعاون بين الجمعية وبعض معامل التحاليل ومراكز الأشعة والصيدليات لدعم الحالات المرضية بخصم يصل إلى 50%، فضلا عن تفجر مفاجآت سارة في القافلة.

وأعربت عن حرصها الشديد لإنجاز هذا العمل لتخفيف آلام المرضى، كما أضافت أن فريق العمل على استعداد تام لخدمة أهالينا ورفع بعض الأعباء عنهم.