نشاط بارز لـ«الشعب الجمهوري» بالمحافظات: قافلة طبية وتدشين مبادرة «أهالينا في عنينا»

في إطار إبراز أهم الأنشطة والفعاليات الخدمية والمجتمعية التي يقوم بها أعضاء الهيئة البرلمانية، وأمانات المحافظات بـ«حزب الشعب الجمهوري»، نظمت أمانة محافظة أسيوط، بالتعاون مع مديرية الصحة، قافلة طبية في مختلف التخصصات، لقرية بصرة وتم الكشف على عددٍ كبير من الأهالي، وإجراء التحاليل الطبية وصرف الأدوية اللازمة بالمجان.

وفي محافظة الدقهلية، شاركت النائبة منيرة الأشقر، في جولة تفقدية لمدارس المحافظة، وطلبت مشاركة المجتمع المدني، والجمعيات الخيرية في القرية بفرش الملاعب، وفناء كل مدرسة بالرمل والنجيل، ومساعدة الإدارة التعليمية في توصيل خدمات الإنترنت لمدرسة محمد السيد نصار التجريبية للغات، والمدارس المجاورة لها تسهيلًا على الطلبة ومساعدتهم على استخدام منظومة التعليم الحديث.

إنشاء مطب صناعي، بطريق دمو بمحافظة بني سويف

وفي ذات السياق، أعلن النائب محمد جنيدي، عن الموافقة على الطلب المقدم منه بخصوص إنشاء مطب صناعي، بطريق دمو بمحافظة بني سويف، أمام مدخل مركز ناصر في الاتجاهين، وذلك حرصا على سلامة السكان، وطلبة المدارس حيث إن هذه المنطقة، تعد محورًا أساسيًا ورابطًا مروريًا لعددٍ من العزب والقرى المجاورة.

على الجانب الآخر، أعلنت محافظة دمياط عن تدشين مبادرة «أهالينا في عنينا» لتقديم الخدمة الطبية لأهالي المحافظة بالمجان.