مستقبل وطن ينظم قافلة طبية مجانية في الوادي الجديد

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمركز الداخلة التابع لمحافظة الوادي الجديد قافلة طبية مجانية لأهالي قرية المعصرة بالتعاون مع مديرية الصحة بالوادي الجديد والإدارة الصحية بالداخلة ومستشفى الداخلة العام.

حزب مستقبل وطن بالوادي الجديد

وقال النائب محمد علي عبد الغني عضو مجلس الشيوخ وأمين الحزب بالمركز إن القافلة قدمت الخدمات الطبية والعلاج بالمجان لـ65 مواطنا من مختلف الأعمار تلقوا خدمات طبية من القافلة الطبية التي شملت تخصصات الباطنة والأطفال والجلدية والأسنان.

وشهدت القافلة إقبالا كثيفا من المواطنين اللذين أعربوا عن خالص شكرهم وتقديرهم لأمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الوادي الجديد على خماتها المجتمعية التي تحرص على تقديمها للمواطنين طوال الوقت وفي كافة المواسم.

حزب مستقبل وطن

يأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي الذي تقوم به أمانة الحزب بمحافظة الوادي الجديد في التخفيف عن كاهل المواطنين ورفع الأعباء المعيشية عن كاهلهم وتقديم الخدمات الاجتماعية التي تعينهم على التغلب على متطلبات الحياة المعيشية يوميًا.