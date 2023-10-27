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القاهرة الإخبارية: نتنياهو ورئيس الأركان أعلنا التوافق السياسي والعسكري

كتب:

أحمد شوقي
06:22 م | الجمعة 27 أكتوبر 2023
قناة القاهرة الإخبارية

قناة القاهرة الإخبارية

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس الأركان أعلنا التوافق السياسي والعسكري.

وقالت مصادر في تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية»، إن إسرائيل عرضت وقف إطلاق النار مقابل إطلاق سراح كل المحتجزين، كما أن هناك تقدما بالمفاوضات حول هدنة إنسانية في غزة لساعات وربما أيام.

وأضافت المصادر، أن هناك مفاوضات بوساطة مصرية قطرية حول المحتجزين الإسرائيليين لدى حماس، كما أن حماس تطلب الإفراج عن أسرى فلسطينيين وتهدئة طويلة الأمد.

وأشارت المصادر الى أن «حماس» طلبت تهدئة لـ5 أيام، مقابل أقل من 100 محتجز لديها وفصائل أخرى، كما أن إسرائيل توافق على تهدئة ليوم واحد بشرط وجود إشراف دولي.

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