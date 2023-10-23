انخفاض سعر طن الأرز الشعير اليوم.. و«الشعبة»: سنستورد 500 ألف طن

سجل سعر طن الأرز الشعير اليوم، تراجعًا كبيرًا في الأسواق، وبلغ سعر الطن 14 ألفًا و400 جنيه للطن من الأرز الرفيع الحبة، فيما بلغ سعر الطن العريض الحبة، نحو 15 ألفًا و500 جنيه، وفقًا لما قاله رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز بالاتحاد العام للغرف التجارية.

100 جنيه تراجع في سعر طن الأرز الشعير

وأضاف «شحاتة» لـ«الوطن»، أنّ هناك تراجعًا في سعر طن الأرز الشعير اليوم، بنحو 100 جنيه، مشيرًا إلى أنّ الفترة المقبلة، ستشهد استقرار الأسعار في الأسواق بسبب غزارة الإنتاج المحلي، الذي يكفي لمدة تصل إلى عام، بالإضافة إلى وجود مخزون استراتيجي من الموسم الماضي «أرز قديم» لدى بعض التجار حتى الآن.

سعر طن الأرز الشعير

وأكد رئيس شعبة الأرز، أنّ سعر طن الأرز الشعير اليوم، مستقرًا بعد إعلان التخطيط لاستيراد نحو 500 ألف طن من الأرز خلال الأيام القليلة المقبلة، بهدف زيادة المعروض في الأسواق والحفاظ على استقرار الأسعار، مؤكدًا أنّ هناك نحو 250 ألف طن من الأرز الهندي دخلت السوق المصرية مؤخرًا، إلى جانب دخول نحو 250 ألف طن من الصين خلال الأيام المقبلة، بعد تقدم الشعبة بطلب للاستيراد.

الأرز الصيني يشبه المصري

وأشار إلى أنّ الصين والهند من أكبر دول العالم إنتاجًا للأرز، وقبل شهرين دخلت الأسواق نحو 30 ألف طن من الأرز الصيني، الذي يشبه تمامًا الأرز المصري ذو الحبة العريضة لكن يختلف بشكل طفيف في الطعم، مؤكدًا أنّ الدولة تسعى جاهدة لتوفير السلع الاستراتيجية للمواطنين، للحفاظ على استقرار الأسعار، موضحًا أنّ فترة الـ10 شهور الماضية، شهدت الإفراج عن كميات كبيرة من السلع وخامات الإنتاج والمواد الخام بقيمة تخططت الـ55 مليار دولار.