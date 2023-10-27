انهيار سمسم شهاب بالبكاء في عزاء زوجته بإمبابة

بدأ منذ قليل عزاء زوجة الفنان الشعبي سمسم شهاب من مسجد طلعت حرب بشارع طلعت حرب بمنطقة إمبابة.

بكاء سمسم شهاب

ودخل الفنان سمسم شهاب في نوبة بكاء أثناء استقباله المعزين عقب صلاة المغرب.

كانت زوجة سمسم شهاب قد توفيت أمس بعد صراع مع مرض السرطان؛ إذ كتب الفنان الشعبي عبر حسابه بموقع فيس بوك: «توفيت إلى رحمة الله زوجتي، أسألكم الدعاء».

وفاة زوجة سمسم شهاب

وسبق أن عبر سمسم شهاب عن حزنه الشديد لمرض زوجته وعجزه عن فعل شيء لها، وطالب من الجمهور الدعاء لها إذ كتب قبل وفاتها بأيام: «لا أملك إلا الدعاء، أنتِ الآن في قمة المرض وكان الله في عونك، لكنك لا تعلمين أني في قمة الألم وفي حلقي مرار السنين، وعاجز عن فعل أي شيء، لأن الأمر بيد الله وحده، ويراودني الأمل في الله بأنك ستكونين بخير، يا رب يا رب يا رب اشفِ زوجتي وقرة عيني وحبيبة قلبي، اللهم إني أدعوك بكل اسم هو لك وأنت أعلم بحالي أنا وأولادي فهي كل شيء في حياتنا بل هي الحياة».