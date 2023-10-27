أعلى فوائد شهادات بنك مصر.. عائد دولاري يصل إلى 9%

يوفر بنك مصر العديد من الشهادات والأوعية الادخارية المختلفة ذات العائد المميز والتي تختلف فيما بينها من حيث معدل العائد ودورية الصرف ومدة استمرار الشهادات، ويعتبر بنك مصر أحد أهم البنوك العاملة في السوق المصري.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، أعلى فوائد شهادات بنك مصر والتفاصيل الكاملة لها، من خلال شراء شهادة القمة الدولارية وشهادة إيليت، بالإضافة إلى مميزات وشروط شراء تلك الشهادات من بنك مصر.

شهادات بنك مصر.. «شهادة القمة الدولارية»

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

- تصدر شهادة القمة الدولارية للأفراد الطبيعيين فقط من المصريين والأجانب

- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 دولار ومضاعفاتها.

- لا يمكن الاقتراض بضمان الشهادة بالجنيه المصري.

- الشهادة غير قابلة للتجديد

- دورية صرف العائد: يصرف العائد بمعدل 9% سنوياً ويمنح بالدولار الأمريكي، أو يصرف مقدماً عن كامل مدة الشهادة بالمعادل بالجنيه المصري، وفقاً لسعر صرف الشراء المعلن لدى البنك في تاريخ شراء الشهادة.

- يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة وفقاً لقواعد الاسترداد الخاصة بالشهادة.

شهادات بنك مصر.. «شهادة إيليت»

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

- تصدر شهادة إيليت للأفراد الطبيعيين فقط من المصريين والأجانب

- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 دولار ومضاعفاتها.

- يمكن الاقتراض بضمان الشهادة بالجنيه المصري.

- الشهادة غير قابلة للتجديد

- معدل عائد ثابت طوال فترة الشهادة ويصرف ربع سنوياً بالدولار الأمريكي.

- دورية صرف العائد: يصرف العائد بمعدل 7% سنوياً، ويصرف بشكل ربع سنوي بالدولار الأمريكي.

- يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة وفقاً لقواعد الاسترداد الخاصة بالشهادة.