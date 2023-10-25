أعلى عائد من شهادات بنك مصر.. تفاصيل مهمة

تقدم شهادات بنك مصر أعلى عائد للمواطنين الراغبين في استثمار أموالهم داخل البنك من خلال شراء هذه الشهادات المتنوعة، ويكون الحد الأدنى فيها 1000 جنيه، ويصل العائد السنوي 22% فيها، ما يحقق استفادة كبيرة واستثمار آمن ومضمون.

«الوطن» ترصد تفاصيل شهادات بنك مصر 2023 بعائد شهري كبير وهي كالتالي:

تفاصيل شهادات بنك مصر

ووفق ما جرى إعلانه رسميًا، أن شهادات بنك مصر، بالعملة المحلية التي يحصل من خلالها العميل على عائد شهري تنقسم إلى التالي:

شهادة ابن مصر 2

- العملة: الجنيه المصري.

- المدة: 3 سنوات.

- دورية صرف العائد : شهري.

- معدل العائد: السنة الأولى 22%، والسنة الثانية 18%، والسنة الثالثة 16%.

- فئة الشهادة: 1000 جنيه ومضاعفاتها.

شهادة القمة

- العملة: الجنيه المصري.

- المدة: 3 سنوات.

- دورية صرف العائد: شهري.

- معدل العائد: 19%.

- فئة الشهادة: 1000 جنيه ومضاعفاتها.

الشهادة الثلاثية

- العملة: الجنيه المصري.

- المدة: 3 سنوات.

- دورية صرف العائد: شهري.

- معدل العائد: عائد متغير يومياً.

- فئة الشهادة: 500 جنيه ومضاعفاتها.

شهادات 5 سنوات

- العملة شهادات 5 سنوات في بنك مصر: الجنيه المصري.

- المدة: 5 سنوات.

- دورية صرف العائد: شهري.

- معدل العائد: %12.25.

- فئة الشهادة: 1200 جنيه ومضاعفاتها.

شهادة 7 سنوات

- العملة: الجنيه المصري.

- المدة: 7 سنوات.

- دورية صرف العائد: شهري.

- معدل العائد: 12.75%.

- فئة الشهادة: 750 جنيه ومضاعفاتها.