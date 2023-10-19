تفاصيل شهادة القمة من بنك مصر.. عائد سنوي يصل إلى 19%

شراء شهادات بأعلى عائد، هي من أكثر الاستثمارات التي يسعى إليها عدد كبير من المواطنين، كونها تضمن لهم دخلا مستمرا سواء شهريًا أو سنويًا حسب دورية الصرف، كما أنها تحافظ على أموالهم الأساسية، ومن بينهم شهادة القمة في بنك مصر التي تتيح عائد 19% سنويًا.

وجاءت شهادة القمة في بنك مصر بعائد 19% سنويًا، ومدتها 3 سنوات، ويصرف شهريًا، أي إذ وضع صاحب الشهادة مبلغا يقدر بـ300 ألف جنيه، يحصل على عائد شهري نحو 4750 جنيهًا، بحسب جدول أسعار العائد لشهر أكتوبر 2023.

ونرصد في السطور التالية أهم المعلومات عن شهادة القمة من بنك مصر

تفاصيل شهادة القمة من بنك مصر

- تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط.

- مدة الشهادة 3 سنوات.

- الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها.

شهادة القمة من بنك مصر بمعدل ثابت

- معدل عائد ثابت طوال فترة الشهادة يصرف شهريا.

- يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة، وبحسب قواعد الاسترداد الخاصة بالشهادة.

- يمكن الاقتراض بضمان الشهادة من بنك مصر.